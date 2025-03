Dólar sobe por cautela com tarifas antes de PCE dos EUA

O dólar sobe com incerteza sobre os impactos na inflação e economia americana das tarifas recíprocas e de 25% a carros importados pelos EUA, que entram em vigor na próxima semana.

Investidores analisam os dados e notícias locais também. A taxa de desemprego ficou em 6,8% no trimestre até fevereiro, segundo a Pnad Contínua do IBGE, em linha com a mediana das projeções do mercado.



A queda de 0,34% do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em março foi maior que o piso do intervalo das estimativas do mercado financeiro em pesquisa Projeções Broadcast, de -0,32%. Com o resultado, o indicador acumula alta de 8,58% nos últimos 12 meses.



O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, celebrou a abertura do mercado vietnamita para a carne bovina do País, considerado um avanço estratégico para a indústria nacional.



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estima que o saldo de crédito crescerá 0,5% entre janeiro e fevereiro deste ano. Na comparação com o mês de fevereiro de 2024, a alta deve ser de 11,9%, o que seria uma aceleração em relação aos 11,7% vistos em janeiro.



No radar está a reação do mercado à indicação de Guido Mantega para o conselho fiscal da Eletrobras. A Eletrobras e a Companhia e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) assinaram o termo de suspensão e rescisão do acordo de investimentos anunciados em 2022.



Investidores estão na expectativa pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos EUA referente a fevereiro (9h30), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve. Números da confiança do consumidor americano e discursos do vice-presidente de Supervisão do Fed, Michael Barr (13h15) e do Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic (16h30) também deve ajudar a modelar as apostas para a política monetária no país.