Rio Grande do Sul soma R$ 215 milhões em empréstimos no Crédito do Trabalhador

Entre 21 de março e 3 de abril, o Rio Grande do Sul negociou 35.548 contratos no Crédito do Trabalhador, novo consignado disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital. O RS é o Estado da Região Sul com o maior número de empréstimos concretizados, ultrapassando R$ 215,1 milhões. Com taxas de juros mais baixas, o valor médio por empréstimo de R$ 6.052,70 e parcelas e prazo de pagamento médios de R$ 341,24 e 18 meses.

Até esta segunda-feira (7), R$ 3,3 bilhões já foram concedidos em empréstimos consignados aos trabalhadores com carteira assinada nas 27 unidades da Federação. No total, 532.743 contratos foram firmados, com um valor médio de R$ 6.209,65 por trabalhador. As parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses. Atualmente, o Brasil conta com mais de 47 milhões de trabalhadores assalariados com carteira assinada.



À Agência Brasil, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o novo consignado inaugura um novo horizonte e uma nova cultura em torno dos empréstimos bancários. "O Crédito do Trabalhador traz uma nova cultura de crédito e a cada dia tem se consolidado com sucesso, com novos bancos entrando, oferecendo taxas mais baixas e reduzindo dívidas dos trabalhadores", comemora o titular da pasta.

A Medida Provisória que criou o Crédito do Trabalhador foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de março, em solenidade em Brasília. Na ocasião, Lula enfatizou que a intenção não é endividar brasileiros mas, sim, gerar oportunidades, tirar os mais vulneráveis dos juros caros, promover inclusão produtiva e gerar qualidade de vida.

Ranking das negociações

Região Sudeste - 234.863 empréstimos

Nordeste (111.081 empréstimos)

Sul (88.174 empréstimos)

Centro-Oeste (49.303)

Norte (49.170)