Eletric Move terá exposição e debates sobre eletromobilidade

De Caxias do Sul

Em área de 3.243 metros quadrados, mais de 60 expositores irão apresentar, em Caxias do Sul, a partir desta quinta (7), soluções atuais da eletromobilidade do país, durante a realização da segunda edição da Eletric Move Brasil (Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis). Até domingo (10), o Centro de Eventos da Festa Nacional da Uva deve receber 30 mil visitantes, que também poderão acompanhar palestras e painéis sobre o tema.

Promovida pela Fluxo Solar Energia, a feira terá abertura com a presença do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, que falará sobre "Políticas de transição energética e descarbonização para mobilidade", dando início ao 2º Fórum de Soluções para a Eletromobilidade e Sustentabilidade. A atividade, que terá programação até sábado (9), ainda tratará sobre combustíveis do futuro, bioeconomia e o papel das universidades no desenvolvimento de tecnologias.

Na quinta e sexta-feira, o Sebrae RS promove rodadas de negócios com empresas do segmento de eletromobilidade e energias limpas, visando oportunizar conexões para o fomento de networking. O coordenador de atendimento do Sebrae RS, Aldoir Bolzan de Morais, estima a participação de 140 empresas. "Queremos proporcionar o primeiro de muitos encontros que faremos entre empresários do ramo da eletromobilidade", evidencia.

No primeiro dia ainda haverá o lançamento do 4º Anuário Brasileiro da Mobilidade Elétrica. O documento apresenta um amplo panorama do setor no país e se propõe a gerar conhecimento para estimular o crescimento do mercado e contribuir para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A iniciativa é da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, que agrega mais de 30 instituições, incluindo órgãos governamentais, agências, indústria, academia e sociedade civil, que articulam discussões e iniciativas sobre o assunto.

Outra atração da feira é a exposição da primeira planta de hidrogênio verde educacional em miniatura do mundo. A startup Pure-Cell Hydrogen Technologies, com sede em Balneário Camboriú (SC), detentora da instalação, promove o treinamento de consultores e de técnicos e desenvolve materiais educacionais na área.

A entrada para a feira é gratuita, sem necessidade de credenciamento. A organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível. Para participar das palestras e do lançamento do anuário é necessária inscrição em www.eletricmovebrasil.com.br ou na hora, junto ao auditório, localizado no mezanino.