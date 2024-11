Festuris começa nesta quinta-feira em Gramado

Gramado, na Serra gaúcha, será palco, a partir desta quinta-feira (7), do Festuris, maior feira voltada ao turismo do Brasil e um dos maiores da América Latina. A expectativa da organização é de que 12 mil pessoas transitem pelo Serra Park para conferir as mais de 2.500 marcas e 400 estandes de empresas e de destinos brasileiros e internacionais instalados no local até domingo, 10 de novembro. Nesses espaços, além de imergir em tendências do turismo nacional e internacional e ficar por dentro de estratégias para angariar novos visitantes, os participantes terão grandes oportunidades de realizar negócios e de fazer uma agenda de networking.

Em um ano marcado pela enchente histórica que atingiu 478 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, “resiliência tem sido a palavra de ordem”, afirma Marta Rossi, fundadora e CEO do Festuris, que realiza em 2024 sua 36ª edição.



Enquanto o turismo brasileiro bate recordes no Brasil - faturou R$ 95,3 bilhões no primeiro semestre, o melhor patamar desde a pandemia -, no Estado, o setor ainda sente as consequências das inundações. A estimativa é que as perdas com o fechamento por cinco meses do aeroporto Salgado Filho e a destruição de estruturas rodoviárias, somente em Gramado e Canela, ultrapassem R$ 1 bilhão.



Justamente, uma das grande novidades da feira em 2024 é a criação de um espaço voltado ao RS, um desejo antigo da organização, concretizado no ano em que o turismo gaúcho mais precisa de apoio. “O Salão Rio Grande do Sul vai unir em um único ambiente o máximo de cidades/destinos possíveis para mostrar para o mundo o potencial turístico que temos, a nossa cultura e a nossa tradição”, destaca Marta.

Para 2024, o Festuris planeja manter os cerca de R$ 40 milhões movimentados na economia local e regional na edição passada, fomentando toda a engrenagem econômica especialmente hoteleira, gastronômica, transportes e comércio em geral. Já a expectativa em relação ao fechamento de negócios na feira é ultrapassar o montante de R$ 400 milhões do ano passado.



A CEO do Festuris conta que, neste ano, houve um aumento de 40 para 72 no número de destinos turísticos internacionais participantes. “Teremos players de todos os cantos do mundo reunidos e prospectando negócios em Gramado. Além de ter quase toda a América Latina representada, vamos receber destinos europeus como Portugal, Espanha e França, os africanos da África do Sul, os asiáticos da Coreia do Sul, Tailândia, Nepal, Israel, entre outros tantos, é claro”, celebra Marta.