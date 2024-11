Infraero acompanha início das obras no Aeroporto de Canela

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) realizou, na última quinta-feira (31), visita técnica às obras do Aeroporto de Canela, iniciadas em 28 de outubro, para acompanhar o andamento e orientar as equipes que estão em campo na execução e fiscalização. De acordo com a Infraero, a visita técnica teve o objetivo de garantir a realização das reformas com celeridade e segurança.

A reestruturação do terminal será dividida em dois momentos, o primeiro iniciado no dia 28 e que deve se estender até o final de novembro. Tendo em vista que a estimativa de conclusão das obras é de 30 dias, a reabertura do aeroporto está prevista para o dia 28 de novembro. A segunda fase, por sua vez, deve acontecer somente em 2025.

Nesta primeira etapa, a Infraero está trabalhando no alargamento e recapeamento da pista de pousos e decolagens, que passará de 18 para 30 metros de largura. Além disso, está sendo promovida a revitalização da sinalização horizontal da pista de pousos e decolagens, da pista de taxiamento e do pátio de aeronaves, com a adição de três posições para aviões e uma para helicóptero. A pista de taxiamento é o espaço disponível no solo para uma aeronave se movimentar.

Também será instalado, em ambas as cabeceiras da pista, o Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI). Este equipamento auxilia no processo de aproximação das aeronaves ao aeroporto, uma vez que indica aos pilotos a altitude correta para o pouso, através de um sistema de iluminação.

Após a implementação dessas melhorias, o Aeroporto de Canela estará apto a operar com aeronaves da categoria 2C (ATR-72), que recebem até 72 passageiros.

“As obras que estão sendo realizadas no Aeroporto de Canela irão oferecer a infraestrutura ideal às empresas aéreas para a retomada dos voos regulares, e são de grande importância para o fomento da economia e do turismo da serra gaúcha e para o desenvolvimento da aviação regional do Rio Grande do Sul”, explica a Infraero.

Após o período de obras, a gestão do Aeroporto de Canela continuará com a empresa nacional, que detém a sua outorga desde o início de setembro.