Rebocadores aguardam condições para desencalhar navio com cevada

Um navio carregado de cevada encontra-se encalhado no canal de Itapuã, entre a Lagoa dos Patos e o Guaíba. A situação atual é que desde a noite de quinta-feira, 31 de outubro, até agora, o nível das águas do Guaíba baixou mais 30 centímetros.

De acordo com informações da Portos RS, empresa pública responsável por organizar, gerenciar e fiscalizar todo o sistema hidroportuário do estado Rio Grande do Sul, os rebocadores já estão no local, no aguardo de condições favoráveis para a tentativa de desencalhe da embarcação.

Lâmina d'água muito baixa inviabiliza hidrovia

Como a lâmina d'água está muito baixa no momento, isto inviabiliza a passagem de grandes embarcações pelo local. Ainda de acordo com a assessoria da Porto RS ao Jornal do Comércio, no momento tem um navio atracado no Porto de Porto Alegre e um outro navio fundeado antes do canal do Itapuã, ambos estão aguardando a saída da embarcação encalhada.

Sobre a abrangência da Portos RS estão os portos públicos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além de 17 terminais de uso privado. São mais de 754 km de vias navegáveis com ampla capacidade de receber novos complexos industriais.