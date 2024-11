Dragagem emergencial do Canal de Itapuã tem início nesta terça-feira

Foi iniciada nesta terça-feira (26) a dragagem emergencial do Canal de Itapuã, que liga o Guaíba à Lagoa dos Patos, após a confirmação de condições climáticas favoráveis para a realização segura e eficiente dos trabalhos, informa a Portos RS, empresa que faz a gestão das hidrovias gaúchas.

draga já se encontrava abastecida e posicionada em Porto Alegre , aguardando apenas a liberação das condições meteorológicas para o início das operações. Desde a última quinta-feira (21) a, aguardando apenas a liberação das condições meteorológicas para o início das operações.

A obra terá uma extensão de 2.350 metros de comprimento por 110 metros de largura, abrangendo uma área total de 260 mil metros quadrados, e visa remover até 185 mil metros cúbicos de sedimentos. A profundidade de dragagem será de 6 metros, com o objetivo de alcançar um calado operacional de 5,18 metros. O prazo estimado para a execução completa da dragagem é de 90 dias, podendo sofrer alterações de acordo com a produtividade do equipamento e as condições dos sedimentos encontrados.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, "essa obra é mais uma etapa muito importante no caminho de retomada e reconstrução do nosso estado. Com investimentos robustos e muito trabalho, estamos atuando com o objetivo de garantir o pleno restabelecimento do Rio Grande do Sul pós calamidade".

As obras de recuperação e desenvolvimento, como a dragagem do canal de Itapuã, estão em andamento graças ao uso de recursos próprios, conforme destacado pelo presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. Ele explica que essa estratégia foi adotada enquanto se aguarda a liberação oficial dos recursos do Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul (Funrigs), que recentemente aprovou um montante de R$ 731 milhões para iniciativas no Estado.

"Estamos avançando com as intervenções utilizando recursos próprios, com a expectativa de que o montante aprovado pelo Funrigs permita a quitação desses investimentos e a continuidade de outras ações essenciais", afirmou Klinger.



O cronograma prevê que, em 20 dias de trabalho, meio canal já esteja em condições de navegação com o calado planejado. Segundo o diretor de infraestrutura da Portos RS, Lucas Cardoso, "esta etapa inicial será um marco importante para viabilizar a retomada da navegação comercial no Estado".



Após a conclusão da dragagem do Canal de Itapuã, outros processos de contratação já em andamento garantirão o atendimento dos canais de Pedras Brancas, Leitão, Furadinho e São Gonçalo, para os quais levantamentos hidrográficos e dados sobre volumes de sedimentos já estão disponíveis. Os demais canais sob a responsabilidade da Portos RS serão contemplados após a conclusão do levantamento batimétrico, que já está em fase de contratação.