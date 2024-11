Draga Ivete chega ao canal de Itapuã e dragagem deve começar nas próximas horas

A Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul atualizou as informações sobre a obra de dragagem do Canal de Itapuã, em Porto Alegre, que deve começar nas próximas horas. A draga Ivete, pertencente à empresa STER Engenharia, chegou no local de fundeio, no ponto onde será iniciada a retirada dos sedimentos.

"A partir de agora, começará a montagem da tubulação responsável pela sucção do material. O início da dragagem, que deve acontecer nas próximas horas, leva em consideração as condições climáticas para a manutenção da segurança da obra", informou em nota a Portos RS.

dragagem emergencial da hidrovia assoreada, principalmente, após a maior catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Recentemente, três navios ( Mount Taranaki e A empresa de Navegação Turistinha navegou, na manhã desta segunda-feira (25), em direção ao Canal de Itapuã, rebocando a draga e 800 metros de tubos que serão utilizados para fazer a, principalmente, após a maior catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Recentemente, três navios ( Eva Shangai João Mallman n) encalharam no Canal de Itapuã, que faz a ligação entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos.