Portos RS aguarda clima propício para iniciar dragagem do Canal Itapuã

A empresa pública Portos RS, que faz a gestão das hidrovias gaúchas, informou, nesta quinta-feira (21), que a dragagem emergencial do Canal Itapuã, que liga o Guaíba à Lagoa dos Patos, está pronta para ser iniciada, mas a previsão é que só haja janela meteorológica para início a partir da madrugada de segunda-feira (25). Segundo o órgão, licenças ambientais já foram aprovadas e o contrato devidamente assinado. A draga também segue abastecida e posicionada em Porto Alegre.

Jornal do Comércio, comunicado ocorre uma semana após três navios ( Eva Shangai, Mount Taranaki João Mallmann . Após o evento adverso ocorrer com as duas primeiras embarcações, a Portos RS reiterou, em comunicado, que todos os navios com calado a partir de 5,18 metros terão que esperar uma janela meteorológica (nível de água) para prosseguir viagem até conclusão da ação de retirada de material. Conforme já apurado pelo, comunicado ocorre uma semana após. Após o evento adverso ocorrer com as duas primeiras embarcações, a Portos RS reiterou, em comunicado, que todos os navios com calado a partir de 5,18 metros terão que esperar uma janela meteorológica (nível de água) para prosseguir viagem até conclusão da ação de retirada de material.

O Relatório de Viabilidade Operacional, realizado pela empresa de Navegação Turistinha Ltda, conforme nota, prevê que o início da dragagem depende ainda de condições meteorológicas favoráveis, o que garante segurança e eficiência das operações. O mesmo, conforme a previsão até sábado (23), não considera viável a execução desse tipo de trabalho e da navegação com a Draga e a Linha nesse período.

A previsão meteorológica indica fortes ventos, com rajadas predominantes de direção Leste. O cenário, segundo o documento, pode ocasionar a colisão do equipamento com as boias ou com outras embarcações, o que poderia resultar na perda do controle do comboio.

A janela favorável para a execução deve então ocorrer na madrugada de domingo para segunda-feira. Na data, espera-se que o vento Leste perca intensidade. As condições climáticas seguem sendo monitoradas para início.