Inscrições para o Salão ARP 2024 estão nos últimos dias

Interessados em participar do maior prêmio da comunicação do Rio Grande do Sul têm até o dia 4 de novembro para inscrever no Salão ARP 2024. Cases e projetos de profissionais e empresas podem ser enviados pelo site. Os finalistas serão divulgados até o final do mês.Este ano, a cerimônia retorna à icônica Casa NTX, em Porto Alegre, e está marcada para o dia 5 de dezembro. O foco da edição é a solidariedade e a valorização do povo gaúcho, em resposta à tragédia climática ocorrida nas enchentes de maio.Neste ano, foram inseridas categorias e iniciativas que apoiam a reconstrução e o fortalecimento das empresas afetadas pelas cheias que atingiram o Estado em maio. Além disso, a 6ª edição do ARP Academy - maior premiação estudantil da propaganda do Rio Grande do Sul - também está confirmada. Para competir, os participantes criaram uma campanha publicitária para o Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.