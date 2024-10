Maratona Internacional de Porto Alegre movimenta economia na cidade

Com 18,5 mil atletas inscritos de todo o Brasil e de países dos cinco continentes, a Maratona Internacional de Porto Alegre, além de fortalecer o estilo de vida saudável, movimentou o turismo no Rio Grande do Sul e a rede hoteleira da Capital.

Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA) indica que 85% dos 20 estabelecimentos pesquisados tiveram reservas devido à maratona.

Durante os dias do evento, a ocupação média foi de 65%, sendo 13 pontos percentuais acima da média da ocupação durante a primeira quinzena do mês de setembro. Em junho de 2023, época da maratona anterior, a ocupação hoteleira chegou a 80%. Embora tenha sido a maior corrida da história de Porto Alegre, a ausência do Aeroporto Internacional Salgado Filho dificultou o acesso.

LEIA TAMBÉM: Maratona Internacional de Porto Alegre homenageia resiliência do povo gaúcho

Ao mesmo tempo, os visitantes se empenharam e utilizaram a Base Aérea de Canoas como alternativa, além de outros métodos para chegar até a Capital. “Muitos chegaram e contaram que fizeram o percurso por Florianópolis (SC), todos fizeram um esforço para chegar até Porto Alegre” contou o diretor técnico da maratona, Paulinho Stone. Cerca de 3 mil pessoas não compareceram ao evento deste ano, dos quais 70% eram de fora do Estado.



Realizada três meses depois da data original, devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a maratona também movimentou os restaurantes da cidade. O levantamento da SHPOA, no entanto, não especifica os números do setor. Mas, quem circulou pela cidade tanto no pré quanto no pós evento, presenciou restaurantes e lojas lotadas.



A Maratona Internacional de Porto Alegre também mobilizou o turismo em outras regiões do Rio Grande do Sul. Segundo Stone, os integrantes costumam permanecer no Estado entre dois a três dias. Em uma pesquisa realizada entre os participantes, o nível de satisfação chegou a 89%, superando os 85% da edição anterior.



Do número total, 81% dos atletas deram aprovação para a experiência do pós-prova; 85% tiveram suas expectativas atendidas; 90% classificaram a feira da maratona como boa ou ótima e 93% disseram que recomendaram o evento para outros atletas.

LEIA MAIS: Maratona de Porto Alegre terá maior edição da história neste final de semana

Emocionado, o presidente do Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), Paulo Silva, destacou que a maratona se tornou internacional a partir da 23ª edição. Uma série de regras são exigidas para manter o status internacional, incluindo o número de países e o exame antidoping. “Estive em todas as reuniões, desde o início, e era muito difícil fazer a maratona acontecer”.



Atualmente, a maratona conta com mais de 20 apoiadores. “A maioria dos parceiros vêm e ficam conosco", reforça o presidente. A próxima edição ocorre entre os dias 7 e 8 de junho de 2025. As inscrições já estão disponíveis pelo site da maratona.