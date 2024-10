Erechim quer atrair 300 mil visitantes à feira que é vitrine da cidade

Com a previsão de receber mais de 300 mil visitantes, a 18ª edição da Feira Regional Industrial, Agropecuária e Comercial de Erechim (Frinape) será realizada de 14 a 24 de novembro. O evento com entrada gratuita será realizado no Parque de Exposições que possui uma área de 55 mil metros quadrados.

presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), Darlan Dalla Roza veio a Porto Alegre acompanhado de uma comitiva para fazer o lançamento da Frinape, em cerimônia no Hotel Plaza São Rafael. Foi a primeira vez que a feira ganhou lançamento na capital gaúcha.

Dalla Roza destaca que o evento terá a participação de mais 650 expositores divididos nos segmentos de tecnologia, indústria, comércio, serviços, artesanato, além de agricultura familiar, inovação, tecnologia, cultura e entretenimento. "Na cidade da cultura e na maior feira do Alto Uruguai, o público poderá apreciar mais de 120 atrações e espetáculos de forma gratuita", destaca.



Segundo Roza, a feira terá 30 startups que vão apresentar suas empresas, rodadas de negócio, workshops de robótica e a quinta edição do Erechim Sport Festival – maior competição de games do Estado. Uma das novidades deste ano, é a Cidade Espacial que terá diversas experiências sensoriais aos visitantes. A atividade terá presença de escolas da Região Alto Uruguai Segundo Roza, a feira terá 30 startups que vão apresentar suas empresas, rodadas de negócio, workshops de robótica e a quinta edição do Erechim Sport Festival – maior competição de games do Estado. Uma das novidades deste ano, é a Cidade Espacial que terá diversas experiências sensoriais aos visitantes. A atividade terá presença de escolas da

No pavilhão da Fenamate, os visitantes poderão conhecer mais detalhes sobre a erva mate. No agronegócio, segundo presidente da ACCIE, serão mais de 500 animais expostos divididos entre bovinos de corte, ovinos, gado leiteiro e cavalos. Haverá ainda a exposição morfológica e remate do cavalo crioulo, além de avaliação e julgamento dos animais.

No seu discurso, o governador Eduardo Leite disse que a Frinape é um momento importante do calendário do Rio Grande do Sul em que a força e a potência do empreendedorismo se apresentam junto da nossa cultura, do agronegócio, da indústria e do setor de serviços. "Temos a possibilidade de novos negócios e empreendimentos na Frinape", destaca. Leite garantiu presença na feira e afrimou que será um grande evento em Erechim.

cidade de 110 mil habitantes e 20,4 mil CNPJs ativos produz muita cultura, arte e conta com uma força econômica extraordinária. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse que aé uma força de atração impressionante da economia gaúcha. Polis destaca que a cidade

Segundo o prefeito, a cidade de Erechim dá certo pela capacidade empreendedora do seu povo. "Dificilmente, vocês vão encontrar uma outra cidade com tanta diversidade econômica, técnica e cultural como Erechim", acrescenta. O prefeito afirma que serão 10 dias para mostrar as potencialidades de Erechim nas áreas de serviço, comércio, indústria e cultura.

Outra novidade da Feira é a corte composta pela rainha Gabriele Banaseski, pela Prenda Júlia Santin e pelas princesas étnicas: Joana Bielski (Polônia), Laura Wermann (Alemanha), Débora Nadaleti (Israel), Maikely Moreira (Nativa), Lívia Scalabrin (Itália) e Emmily dos Santos (Afro-Brasileira).

presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier O lançamento do evento contou com as presenças de representantes dos Três Poderes, secretários de Estado, do, do presidente da Famurs, Marcelo Arruda, e da coordenadora da Comissão Social da Frinape, Karen Brustolin.





Eduardo Leite destaca a entrega de obras de pavimentação na Região Norte

O governador Eduardo Leite disse que antes do evento da Frinape conversou com o presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACIEE), Darlan Dalla Roza, e lideranças do município sobre as demandas e também as potencialidades da Região do Alto Uruguai. "Temos o absoluto compromisso de trabalharmos conjuntamente nos investimentos públicos e nas ações em parceria com o setor privado", destaca.

Segundo Leite, a ideia é transformar tudo que hoje já é uma realidade na economia numa potencialidade ainda maior para a região. "É uma região que tinha talvez um dos maiores municípios sem ligação asfáltica. Já avançamos muito entregando muito em obras de pavimentação asfáltica e temos o compromisso até o final do governo - dois anos e dois meses de termos o restante do que ainda não foi viabilizado já concluído ou em execução."

Conforme Leite, estão sendo feitas parcerias com o setor privado para a melhoria e a qualificação de rodovias importantes na região. Um dos planos é qualificar a rodovia ERS-135 que liga Erechim a Passo Fundo. É parte do chamado Bloco 2 de rodovias, que serão concedidas pelo Estado. Essas estradas também fazem a conexão da Região Norte em direção a Região dos Vales. "É uma região que tem força, que se desenvolve e que tem um empreendedorismo admirável", acrescenta.