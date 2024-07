Presidente da Associação Comercial e Industrial de Erechim defende ações práticas

Anfitrião do painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado nesta quinta-feira (18) em Erechim, o presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), o empresário Darlan Dalla Roza, foi um dos painelistas no evento do Jornal do Comércio. Em sua fala, foi enfático: "Além do debate sobre as nossas necessidades e o futuro, precisamos de ações".Para o dirigente, o ataque aos gargalos estruturais no Norte do Estado é fundamental para fazer com que o crescimento vivido pela economia da região nos últimos anos possa servir como um motor na retomada da economia gaúcha."Nos próximos cinco anos, a nossa região vai receber investimentos privados que ultrapassam R$ 1 bilhão. Fomos a região menos atingida pelas cheias de maio, que devastaram a maior concentração do PIB gaúcho, e ainda nos sentimos isolados. Então, precisamos garantir a estrutura para o crescimento e a capacitação das pessoas que buscam oportunidades aqui", apontou Dalla Roza.Após os eventos de maio, o empresário sustenta a necessidade de recursos da União, citando como comparação o exemplo de outras crises e as reações, caso do socorro dado pelo governo dos Estados Unidos a indústrias como a General Motors após a crise de 2008, com a quebra do banco Lehman Brothers. O aporte na GM permitiu a retomada de investimentos e geração de empregos por parte da multinacional."Não existe outro caminho se não for investir nas empresas e para as empresas prosperarem. Hoje, por exemplo, não temos voos no aeroporto de Erechim, e a BR-153, entre Erechim e Passo Fundo, é uma vergonha. Temos uma carnificina no trânsito, e os governos, estadual e federal, precisam investir agora. Daqui seis meses, já fecharam as empresas", aponta, sustenando a importância do crédito.