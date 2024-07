JC retoma Mapa Econômico do RS reunindo lideranças em Erechim

estreia da segunda temporada do projeto do Jornal do Comércio que faz um raio-x das regiões do Estado, o Mapa Econômico do RS



No palco, falaram o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari, o presidente da ACCIE, Darlan Dalla Roza, e, através de vídeo, o governador Eduardo Leite, que classificou o projeto como um indicador de rumos. “Associamos essa iniciativa ao Plano de Reconstrução do RS”, disse, em relação às enchentes de maio. A mediação do debate ficou por conta de Guilherme Kolling, editor-chefe do JC.



Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do JC, abriu o evento e justificou a escolha de Erechim para entrar no Mapa. “É um exemplo de desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul”, afirmou Giovanni, lamentando os efeitos das cheias e lembrando do compromisso do JC com a retomada econômica gaúcha. “É nosso dever estar aqui nessas diferentes regiões, onde produziremos conteúdos exclusivos, dando voz às questões mais relevantes”, completou.



O que foi debatido no painel





Guilherme Kolling introduziu o painel fazendo um contexto sobre o projeto. “Nos impomos esse desafio pois está em linha com nosso trabalho. O Jornal do Comércio é o diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul”, justificou, citando outros trabalhos do JC que geram indicadores.



Capellari, da Atitus Educação, afirmou que Erechim é a 19ª cidade gaúcha em população, com mais de 100 mil habitantes. Em seguida, ele comentou haver um consenso entre profissionais do Rio Grande do Sul sobre os desafios agudos a partir da catástrofe climática.

O evento desta quinta-feira foi na ACCIE Tânia Meinerz/JC



São eles: educação, pois não pontua mais entre os estados mais bem qualificados; falta de equilíbrio fiscal; demografia, já que as cidades estão perdendo população ano após ano, inclusive as do entorno de Erechim; problema de falta ou excesso de água; e, por fim, a estratégia de desenvolvimento do Estado, uma vez que a infraestrutura do interior é incapaz de gerar crescimento. Um dos exemplos citado pelo executivo foi a falta de outro aeroporto internacional. Ele sugere coordenação de esforços em uma agenda comum.



Darlan Dalla Roza, presidente da ACCIE, o anfitrião da noite, parabenizou o debate e mencionou a importância das ações após as conversas. Ao olhar o mapa do RS, calculou que 75% do PIB fica na Região Metropolitana e 5%, na Região Norte. “A catástrofe atingiu a região que mais gera receita”, apontou, sustentando que a ação dos governos de auxiliar o RS está aquém do que deveria.



De acordo com Roza, Erechim foi pouco atingida e está se desenvolvendo acima das outras regiões. Porém, há gargalos, como melhorias na ligação com a região Nordeste pela RS 477 e pela RS 135 a Passo Fundo (onde ocorrem muitos acidentes).

Além disso, há a questão da escassez de mão de obra. “Há muitas vagas abertas. Dependemos disso para a aceleração das empresas”, avaliou, mensurando investimentos previstos na ordem de R$ 1 bilhão em Erechim nos próximos anos.

Mais de 100 pessoas compareceram à atividade Tânia Meinerz/JC



Próximos eventos





A iniciativa é patrocinada por Fiergs, governo do Estado, BRDE, CREA-RS, CIEE e Corsan. As próximas edições ocorrerão em Bento Gonçalves (15/8), Rio Grande (17/09), Santa Maria (17/10) e Porto Alegre (19/11).