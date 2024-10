Randoncorp anuncia nova aquisição na Europa

de Caxias do Sul

Após assumir o controle das operações da inglesa AML Juratek, em 2023, por meio de sua controlada Fras-le, a Randoncorp confirmou mais uma aquisição no Reino Unido. Trata-se do grupo EBS - European Braking Systems, que passa a fazer parte da Master, joint-venture do grupo de Caxias do Sul com o grupo Cummins. A transação, que ainda depende do cumprimento dos termos estabelecidos no contrato para ser efetivada, é de aproximadamente 56 milhões de libras esterlinas ou cerca de R$ 410 milhões.



Com a aquisição, a Master Freios passa a incorporar a expertise, estrutura e rede de distribuição do grupo EBS, presente em mercados fortes de países europeus e asiáticos. A empresa está entre as líderes no mercado de reposição no Reino Unido e conta com um amplo portfólio de soluções de reposição na indústria automotiva, atuando na fabricação e distribuição de componentes de freios a ar, sistemas de controle de veículos comerciais, como câmaras, válvulas, cilindros e servos para embreagem, entre outros produtos. A empresa conta com duas unidades no Reino Unido e está presente também na China, Irlanda, Estados Unidos, Países Baixos e Romênia.



Fabricante de sistemas de freios para caminhões, ônibus e semirreboques da América Latina, a Master Freios atua há 38 anos no mercado brasileiro e internacional, com liderança nacional no fornecimento para montadoras, e forte presença em produtos de reposição. Além de freios pneumáticos e hidráulicos, nas versões disco e tambor, a empresa possui em seu portfólio sistemas de atuação e controle, como válvulas, câmaras de freio, sistemas de ABS, ajustadores de freio e peças em alumínio injetado. "Essa transação vai diversificar o portfólio e aumentar a exposição para o mercado de reposição de componentes para que possamos entregar ainda mais soluções aos parceiros", pontua o diretor de negócios da Master, Bernardo Soares.



O vice-presidente executivo para América do Sul e COO da vertical Autopeças da Randoncorp, Ricardo Escoboza, assinala que a negociação projeta a Master para um novo patamar, associando maior resiliência de receita com atuação global. "Além de avanços significativos no segmento do aftermarket, a partir desse movimento, a empresa passará a alcançar novos clientes na Europa e na Ásia, contribuindo para as estratégias de internacionalização da companhia", complementa.