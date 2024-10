SIM Distribuidora adquire operações de distribuição de combustíveis da TotalEnergies no Brasil

A SIM Distribuidora, a fim de acelerar a sua entrada em outros mercados do País, anunciou a aquisição da Distribuidora TotalEnergies no Brasil, que traz consigo uma rede de cerca de 240 postos de combustíveis, duas filiais de TRR (sigla de Transportador – Revendedor – Retalhista) e 17 bases de armazenamento de combustíveis. A TotalEnergies é uma empresa global de energia integrada. Fundada na França, conta com operações no Brasil há quase 50 anos, em diversos segmentos de negócios

Segundo nota da SIM Distribuidora, uma companhia do grupo Argenta, por uma decisão estratégica a TotalEnergies está saindo do negócio de distribuição de combustíveis no País, o que abriu espaço para a empresa gaúcha. Esta aquisição possibilitará a entrada efetiva da Sim Distribuidora no Centro-Oeste, bem como, reforçará a posição da empresa no Sudeste, em especial, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Este movimento possibilitará à Sim Distribuidora adicionar aproximadamente 1 bilhão de litros por ano, passando a operar em 40 terminais, com clientes em nove estados do país e no Distrito Federal.

Para o presidente da Argenta, Neco Argenta, o momento é considerado um divisor de águas na história do grupo, que acabou de completar 39 anos. “Com esta aquisição, a Argenta, que nasceu no interior do Rio Grande do Sul e alcançou amplitude estadual, agora expande a sua atuação definitiva e consolidada para o País”, frisa o empresário.

A Argenta contou com a Bateleur como assessor financeiro para estruturar a transação, cuja oficialização depende ainda da análise e da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O valor do negócio não foi informado.

O ecossistema de empresas Argenta, com sede em Flores da Cunha, foi fundado em 1985. Composto por dez organizações – sete delas dedicadas ao setor de combustíveis e lubrificantes – o grupo tem uma previsão de faturamento de R$ 18 bilhões em 2024.