Com 71 voos e 9 mil passageiros diários, Aeroporto Salgado Filho retorna segunda

O Aeroporto Salgado Filho retoma as operações na próxima segunda-feira (21) com 71 voos (pousos e decolagens) e a previsão de 9 mil passageiros diários. O primeiro voo, da companhia aérea Azul, pousa em Porto Alegre às 8h10, e o primeiro a decolar será às 8h50. Nesta reabertura parcial, os voos nacionais terão como destino São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16), no primeiro piso do aeroporto.



Segundo a Fraport, na semana seguinte, no dia 28 de outubro, a frequência de voos aumentará para 98, com 15 mil passageiros por dia. No dia 4 de novembro, a expectativa é de 122 voos e movimentação de 16 mil passageiros. Com o retorno do Salgado Filho, o uso da base aérea de Canoas pela Fraport será desativado. A estimativa é que, com o retorno do aeroporto, o número de passageiros dobre já no primeiro dia.



Na primeira etapa, embora o aeroporto fique aberto durante 24 horas, os voos ocorrerão apenas das 8h às 22h, já que, durante a madrugada, as obras de infraestrutura continuarão. O check-in permanecerá na área internacional, no segundo piso; o embarque será realizado no terceiro piso; e o desembarque retornará ao local original, no primeiro pavimento. O embarque de passageiros por meio de aplicativos de mobilidade e táxis voltou a ser feito no térreo. Os passageiros devem consultar os horários de check-in e embarque com as operadoras. A expectativa é que, com o retorno dos voos internacionais, haja disponibilidade de viagens durante a madrugada.



Em relação aos voos internacionais, a previsão de retomada continua para o dia 16 de dezembro, quando as obras no restante da pista, fortemente danificada pela enchente, devem ser concluídas.



Na reabertura do dia 21, a concessionária prevê que 70% dos lojistas e operações no aeroporto estarão de volta, com possibilidade de expansão nas semanas seguintes e novidades. Sobre os 30% que ainda não retornaram, o diretor de operações, Fabrício Cardoso, afirmou que nenhuma loja optou por desistir e que é questão de tempo para reabrirem. "As que ainda não voltaram estão realizando novas contratações, treinamento ou modificando o layout, mas manteremos todos os parceiros que tínhamos antes", disse ele.

Desde as cheias de maio, o aeroporto passa por reformas no terminal de passageiros e na pista. Para a abertura parcial, foram realizados reparos na pista de pouso e decolagem (1.730 m), nas taxiways e no pátio de aeronaves. A recuperação completa da pista para voos internacionais (fase 3) inclui o restauro dos 3,2 mil metros, dos demais taxiways, dos pátios de aeronaves e a infraestrutura completa do terminal de passageiros.



"Estamos com 68% desta etapa (fase 3) concluída. Estamos trabalhando nos 2,4 mil metros de pista que não serão entregues agora, mas as obras já estão em andamento. O primeiro pavimento e algumas subestações estão previstas para conclusão, assim como o sistema de bagagem doméstica", acrescentou o diretor de infraestrutura, Cássio Gonçalves.



Questionado pela reportagem sobre o retorno das companhias aéreas ao Salgado Filho, o diretor de operações, Fabrício Cardoso, considerou o movimento "surpreendente". "Elas estão interessadas em voltar. Só não vamos retomar todos os slots (autorização para uma operação de pouso ou decolagem )de imediato porque o mercado da aviação se adapta. Quando o aeroporto ficou fechado, as aeronaves não ficaram paradas esperando. Proporcionalmente, teremos mais movimento do que antes da enchente. Para voos internacionais, as perspectivas também são boas", ponderou.

Na sexta-feira (18), o Ministério de Portos e Aeroportos fará uma cerimônia de reabertura oficial do aeroporto, que contará com a presença de autoridades.