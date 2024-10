Brasil TecPar quer chegar em 2025 em quinto lugar no setor

A Brasil TecPar deverá chegar no próximo ano entre as cinco maiores empresas de tecnologia e conectividade no Brasil. Dos atuais 613 mil clientes, a projeção é de que alcance 890 mil, a partir de fusões que estão sendo consolidadas neste ano. A holding está presente em sete estados do país, com mais de 65 mil quilômetros de fibra ótica.

Líderes de instituições financeiras avaliam cenário de negócios no RS LEIA MAIS:

Controlada pela Gaúcha TecPar, chegou em 2023 na décima posição entre as empresas nacionais de internet. Com início de expansão em 2022, com fusões e incorporações, a Brasil Tecpar deve chegar ao próximo ano atrás apenas dos grandes players Vivo, Tim, Oi e Claro. “Começamos lentamente, e hoje temos mais de 15 mil provedores no país, e sem nenhum fundo de suporte”, relata o presidente do Conselho de Administração, Fábio Bonadiman. A holding registra hoje R$ 12 bilhões em faturamento.

Fundador da Redesul, o mais antigo provedor da região da Serra, o Bonadiman avalia o momento de consolidação do grupo, que iniciou com internet discada, passando para conexão via rádio, da qual foram pioneiros no Sul, à cabo e chegando à fibra ótica, cuja migração teve início em 2014. “A conexão via rádio tem limite de dados, já a feita por fibra ainda tem um caminho bem longo. Vem um crescimento geométrico”, observou, ao citar a demanda de mercado. No Brasil, aproximadamente 130 milhões de pessoas estão conectadas neste momento, sendo cerca de 40% navegando com internet via fibra óptica.

Em visita ao Jornal do Comércio acompanhado do executivo Osvaldo Schmitt Júnior, Bonadiman citou a atuação em soluções para mercados B2B e B2C, além do residencial e de empresas privadas e instituições públicas. “Nosso enlace nas regiões Sul e Sudeste é maior do que muito país da Europa”, observa. O objetivo, segundo o executivo, é estar cada vez mais próximo do cliente, o que faz aumentar a velocidade.

A Brasil TecPar foi fundada em São Borja, em 1995. Iniciou as atividades como provedora de acesso discado. Dois anos depois, deu início a um importante movimento de aquisição de empresas promissoras. De lá para cá, foram mais de 50 unificações. Até 2019, sua holding operacional era a Gaúcha TecPar, com foco no Rio Grande do Sul. A partir de 2020, se transformou em uma estrutura societária, com o tombamento dos ativos da Gaúcha, e deu início à expansão para outros estados, como Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No ano passado, em outro movimento de conquista de mercado, junto com a chegada a Minas Gerais, emitiu debêntures no valor de R$ 125 milhões, como suporte para novas expansões. Com 3,5 mil colaboradores, a empresa é líder no RS e MT. Possui data center em Santa Catariana (Joinvile) e no RS (Santa Maria e Porto Alegre).