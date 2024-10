Líderes de instituições financeiras avaliam cenário de negócios no RS

No painel O Papel das Instituições Financeiras, durante o Fórum Econômico do Rio Grande do Sul, os executivos do Banco Topazio, do BTG Pactual, do Badesul e do Sicredi, avaliaram o cenário de investimentos e negócios no processo de recuperação do Estado. E destacaram a necessidade de aprimorar as condições de determinados segmentos para alavancar a economia.