Pavilhão Marketplace do South Summit Brazil incentiva a empregabilidade no segmento de tecnologia

Se em maio passado as estruturas do Cais Mauá, em Porto Alegre, foram invadidas pelas águas do Guaíba, em abril de 2025, os mesmos locais estão inundados de oportunidades. No pavilhão Marketplace do South Summit Brazil (SSB) 2025, estandes de empresas, organizações, poder público e instituições, apresentam caminhos para quem quer ingressar ou crescer profissionalmente neste mercado.

No espaço da Randoncorp, por exemplo, pessoas de qualquer área de atuação, com graduação completa, experiência profissional prévia e inglês avançado podem se candidatar a uma vaga no programa de aceleração de carreira da empresa. Segundo a coordenadora de Marca e Reputação da Randoncorp, Ana Paula Rocha, “o projeto busca desenvolver futuras lideranças a partir do conhecimento do nosso ecossistema”.

Ciente da carência de mão de obra no segmento de tecnologia, a Codifica desenvolve programas educacionais sobre tecnologia, inovação e pensamento computacional para todas as etapas da educação. Com o propósito de ser um parceiro de instituições de ensino e de organizações não governamentais voltadas à inclusão tecnológica, o programa já impactou quase 10 mil estudantes em mais de 50 escolas privadas .

“Nosso principal propósito é preparar as pessoas para as oportunidades e desafios de um mundo cada vez mais digital. Fora os colégios, nós também atuamos por meio do Codifica Labs, promovendo empregabilidade a partir da aprendizagem de tecnologia e de iniciativas de capacitação em ONGs”, ressalta Guilherme Fortes, diretor-geral do negócio (que está entre os finalistas da competição de startup do evento).

Nesse sentido, as universidades também marcam presença nesta edição. Uma delas é a UniRitter, que recebe interessados em cursos e programas de mentorias executivas no seu expositor. Além disso, professores da instituição ministram palestras sobre resiliência de negócios, precificação estratégica e planejamento para gestão de crise.

Representando a IE University no Brasil, o diretor do escritório em São Paulo, Marco Barbieri, explica que a relação entre a faculdade e o SSB é bastante estreita. “Somos parte da família South Summit, pois temos sede na Espanha, local de origem deste evento. Apesar de situados na Europa, temos 95% dos nossos programas ministrados em inglês, permitindo uma participação mais ampla”, ressalta o dirigente.