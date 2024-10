Leilão de lojas no Mercado Público encerra com todos os lotes arrematados

Amanda Flora e Maria Amélia Vargas

O leilão online de 12 lotes do Mercado Público de Porto Alegre, realizado nesta sexta-feira (11), terminou com todos os lotes arrematados, alcançando R$ 492.500 de valor arrecadado, o que representa um ágio de 249% em relação ao lance mínimo total esperado, que era de R$ 122.691,59. Foram negociados três lotes no térreo e nove no segundo piso, totalizando 11 lojas e uma banca negociadas. O edital do certame havia sido publicado no Diário Oficial do dia 18 de setembro.

O pregão teve início às 9h, quando quatro lotes foram leiloados, as lojas 63, 99, F e 10-12-14. O maior lance do turno ficou com o terceiro item. A Loja F, localizada no térreo do Mercado, com valor inicial de aproximadamente R$10 mil, rendeu R$ 170 mil aos cofres públicos e foi arrematada às 11h03min. Quem ganhou o lance foi a rede de lojas de artigos religiosos Flora e Bazar Filhas de Iemanjá.

Após o intervalo de almoço, o leilão foi retomado às 14h, com a abertura dos oito lotes restantes. Foram outorgadas as lojas 60, 102-104, 106, 108-110-112, 114-116, 118-120, 132-134 e 136-138-140, todas localizadas no segundo andar do Mercado Público, o mais antigo da Capital.



A maior arrecadação do turno vespertino ficou com o quinto item negociado, a Loja 60, arrematada às 14h56min, no valor de R$ 70 mil. O espaço, localizado no segundo andar, teve como vencedor a rede de cafés especiais Baden Torrefação.



Segundo o secretário de Administração e Patrimônio da Capital, André Barbosa, o leilão foi bem-sucedido e superou as expectativas. “Pela primeira vez na história do Mercado, as lojas estarão 100% ocupadas, tanto no primeiro quanto no segundo piso”, destacou.



Os espaços foram arrematados, em sua maioria, por empreendimentos do ramo alimentício, como cafeterias, padarias, restaurantes e cervejarias. A expectativa é que as novidades promovam a renovação do Mercado e atraiam o público jovem. “Isso representa um grande salto de qualidade das opções que a partir de agora o nosso Mercado Público terá nas áreas de gastronomia e serviços”, complementou o secretário.

A outorga inicial deve ser paga em até 5 dias úteis contados após o recebimento da documentação no e-mail dos arrematantes. O período de carência para pagamento das outorgas mensais será de 90 ou 180 dias, dependendo da loja.



A regulamentação do uso e ocupação do Mercado Público cumpre o que determina o decreto N.º 21.285, de 21 de dezembro de 2021. O último leilão para ocupação de lojas do tradicional centro de compras da Capital foi realizado em dezembro de 2022.

Mais um leilão de espaço do local será realizado para permissão de uso oneroso da maior loja do Mercado Público, com 388 metros quadrados. A loja ocupa o primeiro e segundo pisos e conta com a possibilidade de utilização de área de mesas internas com área de 34 metros quadrados. A sessão pública ocorrerá às 10h de 3 de dezembro, também o formato online, e o edital de licitação foi publicado em edição do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta quinta-feira, dia 10.



Segundo o documento, as atividades permitidas são restaurantes, rotisseria, tratoria, bar, browneria, cafeteria, casa de doces e salgados, casa de sucos, casa de chá, sorveteria, hamburgueria, lancheria, pastelaria, pizzaria, bar com fabricação própria de cerveja, bar com serviço completo sem entretenimento, choperia sem entretenimento e petiscaria.