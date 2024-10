Com a distribuição de bolo aos clientes, Mercado Público comemora 155 anos

Com a distribuição de fatias de bolo para os clientes, o Mercado Público de Porto Alegre comemorou 155 anos nesta quinta-feira (3). Ao meio-dia, os mercadeiros começaram a celebração do aniversário com o corte de mais de 300 fatias do doce. As crianças indígenas Franciele da Silva, 9 anos, e Marielle Benitez, 6 anos, ambas da tribo Guarani, na Lomba do Pinheiro, receberam as primeiras duas fatias do bolo feito pela Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco e Neves (Amavtron), na Grande Cruzeiro. Na área central próxima ao Bará, foi cantado o Parabéns a Você e servido o bolo feito pelos jovens atendidos pela Amavtron - entidade filantrópica que atua na área social, educacional e cultural, localizada no bairro Santa Teresa. Os ingredientes do bolo com 1,50 metro e recheio de doce de leite, foram doados pelos patrocinadores.

Nos discursos, os permissionários lembraram que a comemoração deste ano foi especial porque o centro de compras passou 41 dias fechado em razão das enchentes de maio e contabilizou um prejuízo de mais de R$ 30 milhões. O prédio histórico, um dos locais mais frequentado da cidade pelo público, voltou a operar a maioria das lojas, bancas e restaurantes.

"O Mercado Público é feito de mistura, é democrático e atende a todos há muitos anos", destaca o presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Rafael Sartori.

A Associação programou uma série de atividades para marcar o aniversário de 155 anos. Na manhã de quinta-feira, na sede da associação, localizada no segundo andar, foi servido um café para diversos influencers. Também foi realizada uma palestra da diretoria da entidade que falou sobre a história e a importância do prédio do Mercado Público. Na parte da tarde, foi realizada uma missa no segundo andar. Além disso, com o patrocínio da Coca-Cola, as bancas estarão decoradas com balões brancos e os permissionários usarão camisetas especiais para o evento.

Crianças indígenas Franciele da Silva e Marielle Benitez, da tribo Guarani da Lomba do PInheiro, receberam as primeiras fatias do bolo Cláudio Isaías/Especial/JC

Até o sábado (5), bancas, lojas e restaurantes terão produtos com preços em promoção para atrair o público. De acordo Sartori, o aniversário tem que ser comemorado com muita festa. "Por tudo que o Mercado tem passado nestes últimos anos, esta é uma data que não pode passar em branco", destaca. Segundo o presidente da Associação, depois do incêndio, da pandemia da Covid-19, da ameaça de concessão e da enchente de maio, não há pessoas mais resilientes e fortes do que os mercadeiros. "A cada situação desafiadora dessas existe a união e voltamos ainda mais fortes. Esse é o espírito de cada um que dia após dia faz do Mercado Público este lugar tão especial na vida de todos os gaúchos", comenta.

O Mercado Público de Porto Alegre fará um leilão no dia 11 de outubro para permissão de uso de 11 lojas e uma banca. O edital já foi publicado no Diário Oficial. Serão três lotes no térreo e nove no 2º piso. A outorga inicial vai de R$ 2.580,10 até R$ 13.248,55, a depender da localização e da metragem do espaço de interesse. Será o maior leilão de lojas do Mercado Público. O último pregão, realizado em 9 de dezembro de 2022, ofertou dez lojas. Existe a previsão de um edital de concorrência para a disputa da maior loja, com área de 388,6 metros quadrados, ainda sem data de publicação. A responsabilidade da gestão e coordenação das atividades administrativas e operacionais do Mercado Público é da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio em parceria com a Associação do Comércio do Mercado Público.