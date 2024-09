Nazur Garcia é o novo diretor-presidente da Trensurb

Nazur Garcia como diretor-presidente da estatal. Garcia é funcionário com 40 anos de carreira na empresa e substitui Fernando Marroni, que no início de junho se desligou da presidência para concorrer à prefeitura de Pelotas. Desde então, o O Conselho de Administração da Trensurb nomeou nesta sexta-feira (27)da estatal. Garcia é funcionário com 40 anos de carreira na empresa epara concorrer à prefeitura de Pelotas. Desde então, o cargo vinha sendo ocupado de forma interina por Ernani Fagundes , atual diretor de Operações.

Garcia se comprometeu a retomar a operação total dos trens até Porto Alegre até o final do ano. O serviço está interrompido desde o dia 3 de maio, quando as estações e linhas foram atingidas pela enchente. “Irei trabalhar com muita determinação para que os trens cheguem ao Centro de Porto Alegre ainda neste ano. Alcançar esta meta significa devolver às cidadãs e cidadãos da região um transporte de qualidade a um preço mais acessível, um transporte sustentável que respeita e valoriza a dignidade das pessoas”, afirma Garcia.



O novo diretor-presidente da Trensurb é formado em Jornalismo pela Ufrgs e possui pós-graduação em Gestão de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Na empresa, já passou pelos cargos de gerente de Marketing, gerente de Comunicação Social, além de superintendente de Desenvolvimento e Expansão e superintendente de Desenvolvimento Comercial. Recentemente, atuou na Secretaria de Apoio à Reconstrução do RS, junto à diretoria de Planejamento e Articulação.

Trensurb trabalha para restabelecer operação total até dezembro