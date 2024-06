Ernani Fagundes é o novo diretor-presidente da Trensurb

Atual diretor de Operações da empresa, Ernani Fagundes assumiu, nesta quarta-feira (5), a presidência da Trensurb no lugar de Fernando Marroni, que deixa o cargo para disputar a eleição municipal de Pelotas. Marroni assumiu a gestão da empresa em 2023.

Ernani Fagundes é graduado em Administração de Empresas pela Unisinos e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Empregado da Trensurb desde 1985, ele já passou pelos cargos de diretor de Administração e Finanças, superintendente de Desenvolvimento Comercial e superintendente de Desenvolvimento e Expansão – quando foi um dos responsáveis por coordenar as obras de expansão da linha metroviária de São Leopoldo a Novo Hamburgo. Também atuou nas prefeituras de São Leopoldo e Porto Alegre em funções de gestão de transporte e mobilidade. Desde junho do ano passado, é diretor de Operações da Trensurb.



O ato de transmissão de cargo aconteceu na sede da empresa no fim da tarde de quarta-feira, com a presença de metroviários, gestores, convidados e autoridades. Na ocasião, o agora ex-diretor-presidente Fernando Marroni discursou, agradecendo inicialmente a confiança – e, nesse momento de crise climática, a solidariedade e o trabalho – do presidente Luis Inácio Lula da Silva e do ministro das Cidades, Jader Filho. As operações do Trensurb foram fortemente afetadas pelas cheias e a previsão de normalidade completa é para 2025.