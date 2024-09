Pontes sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, são liberadas

trânsito na manhã desta quinta-feira (26) R$ 42 milhões.



As quatro novas pontes sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, na BR-116, foram liberadas para o trânsito na manhã desta quinta-feira (26). As novas estruturas devem desafogar o trânsito na região, um dos maiores gargalos da Região Metropolitana de Porto Alegre. Não houve cerimônia de inauguração. Os investimentos somam R$ 42 milhões.

As travessias, duas em cada sentido, estão paralelas às pontes que já existiam. As duas travessias sobre o canal principal do Rio dos Sinos possuem, cada uma, 100 metros de comprimento e 11,3 metros de largura, com duas novas faixas de tráfego, passeio e ciclovia. Já as duas pontes sobre a várzea têm 60 metros de extensão e 11,3 metros de largura, com duas novas faixas de tráfego, passeio e ciclovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou à reportagem que houve breve interrupção nas pontes nesta manhã logo após a abertura pois "alguns motoristas insistiam em descumprir a sinalização e atravessavam a pista de um lado a outro para deslocamento entre bairros". Foi feito bloqueio físico da travessia e liberada a ponte. Até o final da tarde desta quinta, as pistas estavam operando e o fluxo seguia normalmente.

Além das pontes, também foram liberados dois viadutos na passagem inferior da Avenida Adão Hoefel, que garantirão um tráfego mais eficiente e seguro para os motoristas que utilizam esse importante acesso a São Leopoldo. Esses viadutos facilitam a circulação em níveis diferentes, separando o fluxo da BR-116/RS do tráfego local, minimizando pontos de conflito e melhorando a fluidez na área. As ruas laterais que conectam a BR-116/RS ao acesso para o bairro Scharlau também foram liberadas.



As obras integram o Lote 1 das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da BR-116/RS, que compreende 38,5 quilômetros da BR-116/RS, entre os municípios de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Neste segmento, estão projetadas mais de 10 intervenções significativas na rodovia como alargamento de viadutos, implantação de passagens inferiores, construção de pontes e implantação de terceiras faixas.

Como fica o trânsito com a liberação das novas pontes?

Os usuários que trafegarem no sentido capital-interior, passam a contar com três faixas de tráfego, as duas existentes, além da faixa da esquerda da nova ponte, podendo logo após a nova ponte sobre a várzea do Rio dos Sinos, seguir na terceira faixa da BR-116/RS, ou então acessar as ruas laterais do Bairro Santos Dumont.

Quem sai do centro de São Leopoldo com destino ao interior do estado, deverá ingressar na faixa direita das novas pontes, podendo logo após a nova ponte sobre a várzea do Rio dos Sinos, seguir na terceira faixa da BR-116/RS, ou então acessar as ruas laterais do Bairro Santos Dumont. O trânsito na rua lateral sentido capital-interior desde as pontes sobre o Rio dos Sinos até o entroncamento com a Avenida Caxias do Sul, passará a ter sentido único.

Para os usuários que trafegarem no sentido interior-capital, além das duas faixas de tráfego hoje existentes, terão a opção de utilizar a faixa da esquerda da nova ponte, podendo logo após a nova ponte sobre o Rio dos Sinos, seguir na terceira faixa da BR-116/RS, ou então acessar a alça de entrada para o centro de São Leopoldo. Os veículos que desejarem acessar essa alça, obrigatoriamente deverão ingressar nas novas pontes, na altura da passagem inferior da Rua Adão Hoefel.

Os usuários que saem do interior dos bairros Campina e Scharlau, poderão acessar as novas pontes através da nova ligação desta rua com a ponte nova da várzea do Rio dos Sinos. Esta rua lateral à BR-116/RS, no sentido interior-capital, terá sentido único.