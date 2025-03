Iniciativa privada reconstrói 10 pontes danificadas pelas enchentes de 2024

Foram entregues, nesta segunda-feira (17), dez pontes em estradas vicinais que haviam sido danificadas durante as enchentes de maio de 2024 em cidades do Vale do Taquari. Uma cerimônia simbólica foi realizada na ponte do distrito de Palmas, em Encantado. Cerca de 98% dos investimentos, previstos em R$ 7,8 milhões, vieram da iniciativa privada, enquanto o restante foi proveniente das prefeituras. A prioridade dos empreendimentos é atender uma demanda socioeconômica, ligando zonas rurais e regiões de produção agrícola às zonas urbanas.



Ângelo Fontana, presidente da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) Vale do Taquari, explica que das 10 pontes, 8 já estão totalmente prontas e duas devem ser finalizadas até o final do mês. "Os locais foram escolhidos pelo impacto social e econômico. Do ponto de vista social, é uma forma de as comunidades terem acesso à saúde e educação. Economicamente, é uma região com forte produção de proteína animal, como suínos, aves, leite e ovos, o que gera movimentação econômica dentro da região", pontuou.



As pontes são idênticas, feitas de aço, com 12 metros de comprimento e capacidade para suportar 45 toneladas, seguindo o padrão estipulado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e com estudos hidrológicos para evitar novas quedas devido às cheias. "Queremos mostrar que o associativismo faz a diferença no Vale do Taquari. Inclusive, deve sobrar recurso, que será destinado a outros projetos", especificou. As obras começaram em dezembro de 2024.

“A Gerdau tem uma relação histórica e profunda com o Rio Grande do Sul, tendo sido fundada no estado há 124 anos, e onde mantém operações estratégicas e uma conexão forte com a economia local. Como empresa genuinamente brasileira, seguimos comprometidos em apoiar a população gaúcha, em um momento que ainda é desafiador”, explica Jean Peluso, gerente executivo da Riograndense, unidade da Gerdau em Sapucaia do Sul. “A reconstrução das pontes é fundamental para garantir a mobilidade das pessoas, a retomada da rotina e o fortalecimento da economia. Temos orgulho de contribuir com esse processo, reafirmando nossa atuação com o estado e em busca de um futuro mais resiliente para todos”, afirmou. O secretário de Desenvolvimento Econômico Ernani Polo também esteve presente na cerimônia.



As novas pontes estão localizadas nas cidades de Encantado, Doutor Ricardo, Anta Gorda, Ilópolis, Putinga, Relvado, Coqueiro Baixo, Pouso Novo, Travesseiro e Arroio do Meio. Cerca de 25% do total foi investido por empresas como RandonCorp, Gerdau, Usiminas, Grupo Simon e Metasa. A Gerdau fez a doação de 30 toneladas de aço. Os 73% restantes são do programa Reconstrói RS, formado pela Federasul, Instituto Ling e Instituto Cultural Floresta. A CIC Vale do Taquari administrou os recursos e as obras.



Novas Obras

Segundo o presidente, ainda há verba disponível para outras obras a partir do Reconstrói RS. "São cerca de R$ 40 milhões. Vamos nos reunir com as prefeituras e desenvolver novos projetos", antecipou. As obras devem continuar na área de infraestrutura, uma vez que as enchentes derrubaram cerca de 84 pontes e pontilhões na região, além de serem realizadas também na área de educação. Os aportes devem ser compostos por 70% do Reconstrói RS e 30% das comunidades e prefeituras.