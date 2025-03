Centro de compras em Estrela vai ganhar nova operação em 2025

O 386 Business Park, centro de negócios e comércio localizado às margens da BR-386 em Estrela, no Vale do Taquari, vai receber uma nova operação nos próximos meses. Atualmente, o local reúne a oferta de negócios e serviços nas áreas de tecnologia, robótica, inovação, cosmética, lojas e gastronomia.

A nova atração do espaço será a Padaria e Confeitaria Garden. Com 15 anos de história, o negócio dá um novo passo em sua trajetória. No fim de fevereiro, os empreendedores assinaram o contrato para iniciar as obras, que serão feitas em duas fases.

A primeira fase será a operação da padaria e confeitaria numa área construída de aproximadamente 600m². A previsão de inauguração é para este ano, sem data confirmada. A segunda fase será a implantação da indústria, que está em projeto arquitetônico, com previsão de iniciar as obras em 2026.

Com 15 anos de história e uma trajetória marcada pela qualidade e resiliência, a Garden se consolidou como referência no setor no Vale do Taquari. Superando desafios como a enchente de maio de 2024, que afetou mil metros quadrados de sua estrutura e interrompeu suas operações por 44 dias, a empresa mostrou força e determinação ao se reerguer.

Para Jeferson Daniel Walter, sócio-proprietário da Garden, essa nova fase é resultado de uma relação construída com confiança e visão de futuro". O entorno, a proposta do empreendimento e o apoio que recebemos, inclusive em momentos difíceis como a enchente, foram fundamentais para continuarmos crescendo", destaca. Para Deise Carina Eede Walter, também proprietária da empresa, esse movimento é visto como estratégico para o crescimento da marca. "Com essa nova estrutura, poderemos fortalecer essa linha de produção e ampliar nossa presença no mercado", explica.