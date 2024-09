Ponte sobre o Rio do Sinos entra em operação nesta quinta-feira

quinta-feira (26). As travessias foram erguidas paralelamente às existentes. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As obras tiveram um investimento aproximado de R$ 42 milhões pelo governo federal. Outras melhorias também serão entregues à população. A previsão de entrega, inicialmente em junho, precisou ser adiada para setembro por conta das enchentes. As novas pontes sobre o Rio dos Sinos, na BR-116/RS, em São Leopoldo, serão liberadas nesta. As travessias foram erguidas paralelamente às existentes. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As obras tiveram um investimento aproximado de R$ 42 milhões pelo governo federal. Outras melhorias também serão entregues à população. A previsão de entrega, inicialmente em junho,



As duas travessias sobre o canal principal do Rio dos Sinos possuem, cada uma, 100 metros de comprimento e 11,3 metros de largura, com duas novas faixas de tráfego, passeio e ciclovia. Já as duas pontes sobre a várzea têm 60 metros de extensão e 11,3 metros de largura, com duas novas faixas de tráfego, passeio e ciclovia.



Além das pontes, também serão liberados dois viadutos na passagem inferior da Avenida Adão Hoefel, que garantirão um tráfego mais eficiente e seguro para os motoristas que utilizam esse importante acesso a São Leopoldo. Esses viadutos vão facilitar a circulação em níveis diferentes, separando o fluxo da BR-116/RS do tráfego local, minimizando pontos de conflito e melhorando a fluidez na área.



Outra obra a ser entregue, segundo o DNIT, são as ruas laterais que conectam a BR-116/RS ao acesso para o bairro Scharlau, proporcionando mais opções de mobilidade dentro da cidade e aliviando o tráfego nas vias urbanas. Estima-se que essas melhorias, em conjunto, irão reduzir congestionamentos e otimizar a circulação tanto para o tráfego de longa distância quanto para os deslocamentos locais.

As obras integram o Lote 1 das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da BR-116/RS, que compreende 38,5 quilômetros da BR-116/RS, entre os municípios de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Neste segmento, estão projetadas mais de 10 intervenções significativas na rodovia como alargamento de viadutos, implantação de passagens inferiores, construção de pontes e implantação de terceiras faixas.



A BR-116 é uma rodovia longitudinal que inicia no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. A rodovia é um dos principais corredores rodoviários de carga e fluxo de veículos entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul.



No estado gaúcho, a BR-116/RS é a principal conexão entre a capital Porto Alegre com a Região Metropolitana, Serra Gaúcha, litoral e sul do Estado. Apesar da sua relevância estratégica, a rodovia sofre com a sobrecarga de tráfego. Somente no trecho metropolitano, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, a rodovia recebe uma média diária de 140 mil veículos.