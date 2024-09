Obras de quatro pontes sobre o Rio dos Sinos entram em fase de finalização

As obras das quatro pontes (duas no canal principal e duas sobre a várzea) do Rio dos Sinos, no km 245 da BR-116/RS, em São Leopoldo, estão 98% finalizadas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável pela execução do projeto, a previsão de conclusão do trecho da ponte sobre o canal principal e da várzea sobre o Rio dos Sinos está confirmada para o final de setembro, no entanto, ainda sem dia definido para a liberação. "No momento, a obra está 98% concluída, em fase de acabamentos", afirma o órgão, por meio de nota.

Inicialmente, o Dnit previa um investimento de R$ 50 milhões na área, mas afirmou que foram necessários R$ 42 milhões. As obras das travessias foram iniciadas em março de 2021. As estruturas fazem parte do lote 1 das obras de melhorias da rodovia, que compreende mais de 10 intervenções significativas na rodovia, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, e está orçado em aproximadamente R$ 577 milhões. No total, 38,5 quilômetros devem passar por reformas.

Ao todo, são quatro novas pontes, paralelas às existentes, duplicando o número de faixas de trânsito de duas para quatro nos dois sentidos, na BR-116/RS, no complexo dos Sinos. Serão duas pontes sobre o canal principal e outras duas na várzea do Rio dos Sinos. Este ponto é considerado um dos principais gargalos no tráfego do trecho metropolitano da rodovia - onde cerca de 140 mil veículos transitam diariamente.

As pontes sobre o canal principal são de 100 metros de comprimento e 11,3 metros de largura. Com cinco vãos de 20 metros, cada uma é composta por seis blocos de fundação. Cada bloco é suportado por oito estacas do tipo raiz, com 40 centímetros de diâmetro e comprimentos variáveis de oito a 13 metros. De acordo com o projeto, as estacas estão de dois a três metros cravadas em rocha, no subleito do rio.

Em maio deste ano, quando as enchentes assolaram o Rio Grande do Sul, os trechos foram liberados emergencialmente, pois as pistas mais antigas foram alagadas. As obras na ponte, inclusive, estavam previstas para junho, mas precisaram ser adiadas para setembro por conta do desastre climático.

Questionado sobre a possibilidade de elevar as demais pistas e outras pontes no trajeto, o Dnit respondeu que "quanto aos alteamentos da rodovia e das pontes existentes sobre o canal principal e da várzea do Sinos, e do Rio Gravataí, estão em estudos pelo Dnit, portanto, ainda sem previsão."