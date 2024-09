Trensurb tem grande movimento no primeiro dia útil no retorno a Porto Alegre

O primeiro dia útil acesso de circulação do Trensurb em Porto Alegre tem movimento intenso e muito mais demorado do que o costume. O trajeto reaberto pela Trensurb, entre as estações Farrapos e Fátima voltou a funcionar desde a última sexta-feira (20), após 140 dias fechado. A viagem que vários gaúchos costumavam realizar de forma constante, para trabalhar na Capital ou fora dela ainda não retornou à normalidade, e só pode ser realizado por baldeação, em frente à Estação Farrapos, visto que o restante do trecho ferroviário só será reaberto no dia 24 de dezembro, conforme previsto.

A reportagem realizou o caminho entre a primeira estação reaberta em Canoas, a Fátima, e o último ponto do trecho até Porto Alegre. O preço de embarque e a viagem do trem seguem normais. O movimento do horário de pico do início da manhã ocorre com a maioria dos vagões lotados, assim como o tempo até a Estação Farrapos. O que ocorre, porém, é que os ônibus não parecem conseguir suprir, em sua totalidade, a demanda do transporte ferroviário.

Embora o tempo de espera para embarcar no ônibus que leva ao Mercado Público seja relativamente curto - variando de cinco a dez minutos -, o trajeto até o Centro de Porto Alegre enfrenta o trânsito intenso e os ônibus ficam tão lotados que torna difícil segurar-se durante a viagem, até dispensar os passageiros próximo ao Pop Center, ao lado do terminal Julho de Castilhos. Não incomum, por sinal, pessoas que esperavam na fila para embarque preferiram aguardar outro veículo.

Como resultado, o trecho compreendido entre a estação Fátima e Farrapos ocorreu em cerca de 15 minutos, desprovido de complicações como o trânsito. O restante, porém, somando o tempo de espera, durou mais que o dobro disso. O transporte está sendo oferecido pela Transcal, de forma conjunta ao uso dos trens, eximindo, assim, o pagamento de nova tarifa para usuários da Trensurb.