Primeiro leilão de veículos 0 km movimenta R$5 milhões

Um lote de 52 automóveis expostos à água durante as enchentes de maio foi vendido nesta sexta-feira (13), no primeiro Leilão de Veículos Zero Km. Realizado pela Pestana Leilões no formato online, o evento movimentou mais de R$ 5 milhões, valor que será repassado para a Fox Veículos, Mapfre e Sinoscar, empresas parceiras do certame e vendedoras dos carros.

Segundo a CEO da Pestana Leilões, Liliamar Pestana Gomes, os veículos não sofreram danos estruturais que afetassem o funcionamento. Antes de estarem aptos para venda, no entanto, precisaram passar por higienização.

O lance inicial dos interessados deveria corresponder a 50% do valor do veículo na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Segundo Liliamar, o valor de venda de alguns dos veículos chegou a 80%. Os modelos mais concorridos foram Mitsubishi L200, Tracker, Camaro e Onix.

Os compradores dos automóveis leiloados devem retirá-los diretamente na unidade logística da Pestana Veículos, em Nova Santa Rita, onde ficaram expostos por uma semana. Cada veículo terá um prazo específico de retirada, que pode variar de cinco a 20 dias corridos, a depender do registro da documentação do comprador.

De acordo com Liliamar, o leilão de sexta-feira extrapolou as fronteiras do Estado, alcançando compradores de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Nestes casos, a entrega dos veículos deve ser feita por uma transportadora interestadual. A CEO da Pestana Leilões destaca a praticidade e o alcance dos leilões no formato online.

No seu site, a Pestana Leilões disponibiliza editais com informações detalhadas sobre cada veículo, incluindo modelo, ano, condição e eventuais problemas específicos. É importante analisar esses editais para entender os termos de venda, os valores mínimos de lance e os prazos relevantes de cada leilão.

Desde a metade de junho, a Pestana Leilões recebeu mais de 5 mil veículos afetados pela enchente, o que motivou a realização de outros leilões. No que foi promovido em julho, por exemplo, foram comercializados 120 automóveis. Segundo Liliamar, as empresas vendedoras enxergam nos leilões a possibilidade de negociar aqueles carros que foram danificados, mesmo que minimamente, ao invés de deixá-los armazenados nas concessionárias.

O leilão online é a modalidade preferida para aqueles que preferem a conveniência de participar da disputa estando em qualquer lugar. Sua realização é feita através de uma plataforma específica, na qual os participantes podem dar lances em tempo real durante o leilão. Os interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira e, após a aprovação, ficam aptos para dar lances. O processo é conduzido de maneira semelhante ao presencial, mas por meio de um ambiente digital, onde cada lance pode ser feito com a facilidade e comodidade, com o clique de um botão.