Empresas no RS somam R$ 869,8 milhões em crédito para exportações no BNDES

Nove empresas do Rio Grande do Sul somam R$ 869,8 milhões em aprovações de crédito para o financiamento de exportações no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No período analisado, entre janeiro e julho de 2024, as aprovações foram nas modalidades BNDES Exim Pré-embarque e BNDES Exim Automático. Em 2023, valor aprovado é de R$ 593,5 milhões, e em 2022, de R$ 165,6 milhões, no mesmo período.

As operações no RS ocorreram em setores e segmentos de metalurgia, utensílios domésticos, automotivo, transporte e movimentação de carga. Especificamente, para as empresas Marcopolo, Tramontina S.A. Cutelaria, Fras-Le, Kepler Weber Industrial, John Deere Brasil, Tramontina Farroupilha S.A. Industria Metalúrgica, Guerra Implementos Rodoviários, Master Sistemas Automotivos e ING Indústria Nacional de Guindastes

O financiamento das linhas é voltado à produção de bens nacionais direcionados à exportação. Para micro, pequenas e médias empresas, o spread (remuneração que o cliente paga ao BNDES ao obter um financiamento) de 0,5% ao ano passou a ser fixo. No caso das grandes empresas, a remuneração do Banco fica limitada a 0,8% ao ano se o financiamento for para exportação de bens de capital (produtos industrializados de maior valor agregado) ou 1,05% se o produto a ser exportado for bens de consumo.

Brasil

No cenário nacional, empresas somam R$ 10,3 bilhões em aprovações de crédito para exportações de empresas brasileiras, no mesmo período. Valor foi próximo a R$ 13,6 bilhões em todo o ano em 2023 e 113% superior ao aprovado nos 12 meses de 2022.

Na modalidade do BNDES Exim Pré-embarque, recursos são recebidos pelo cliente no Brasil, vinculados ao compromisso de comprovar a exportação dos produtos posteriormente. A amortização do financiamento é feita diretamente com o agente financeiro repassador ou com o próprio BNDES. Já o financiamento da Linha BNDES Exim Automático ocorre por bens fabricados no Brasil, por meio de desconto de carta de crédito emitida por um banco no exterior habilitado pelo BNDES.