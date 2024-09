Prainha do Iberê amplia operação com novos negócios destinados à alimentação e lazer

Quem circula pela Orla do Guaíba em Porto Alegre reparou que a tradicional Prainha do Iberê, em frente à fundação, está em obras. Além do novo empreendimento destinado à alimentação, esporte e lazer que será inaugurado, a Bom Sabor que Faz Bem, irá ampliar o seu espaço. A unidade deve ganhar um pergolado e uma academia ao ar livre, com o investimento de R$ 300 mil reais.



Apostando na população que circula pela Orla do Guaíba, a unidade surgiu a partir de uma Parceria Público Privada (PPP), firmada em 2022. Para instalação da estrutura já existente, foram investidos R$ 800 mil reais, com o apoio da marca de cerveja Amstel Ultra. O ambiente conta com pórtico de madeira, cadeiras de praia, tendas e um balanço, cenário utilizado frequentemente pelos clientes para fotos.

“Fomos os primeiros a fazer este modelo de parceria e revitalizamos os 900 m². Era uma área sem cuidado, colocamos a vegetação e o contêiner. O pessoal que corre e pedala acaba o dia por aqui por conta do pôr do sol, temos essa visão limpa, de frente”, conta o sócio-fundador David Fonseca.

Segundo a secretária de parcerias de Porto Alegre, Ana Pellini, o modelo de parceria utilizado foi a adoção, com duração de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco. “Cedemos o espaço público para o privado. Dessa forma ele não paga aluguel, mas mantém o entorno conservado. A partir do momento que colocamos um pequeno comércio, começa circular pessoas, o que afasta o mau uso."

Devido a proximidade com o Guaíba, a unidade da Boom ficou fechada durante 20 dias. Embora o contêiner não tenha sido impactado pela força da água, a ampliação do espaço também inclui a revitalização de outras partes afetadas.



“Tivemos uma queda no movimento depois das enchentes e, aos poucos, estamos voltando. Dependemos muito do tempo. Se não estiver frio, mas tiver vento, o pessoal não sai de casa. Se estiver apenas frio, também não temos movimento, precisamos de um dia com sol”, ressaltou o grupo de funcionários que trabalha no local.



Com o slogan “almoço saudável e feito por nós”, a Boom completa 12 anos de existência em setembro. Inicialmente em uma garagem no bairro Praia de Belas, a empresa aposta em uma alimentação que garanta qualidade de vida. “Buscamos ter uma comida saudável desde o fornecedor até a higienização, a seleção e a qualidade, além do pré-preparo. Buscamos fazer tudo, desde o molho de tomate, como está em nosso slogan”, comenta David Fonseca.



A ideia, no entanto, surgiu na Austrália, onde David e a sócia trabalharam em diversos setores. “Decidimos voltar para o Brasil por uma questão familiar e nos sentimos mais seguros para abrir um negócio. Em 2012, inauguramos a Boom focados em alimentação saudável, lifestyle - que é nosso estilo”.



O empreendimento conta quatro unidades espalhadas pela Capital, onde 20 pessoas estão envolvidas, incluindo quatro sócios. A expectativa é criar novas unidades, almejando, principalmente, Santa Catarina.