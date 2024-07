Mesmo com quadras de areia fechadas, Orla do Guaíba registra movimento intenso

O tempo firme e a temperatura acima dos 20ºC contribuíram para o movimento intenso no trecho 3 da Orla do Gasômetro, na tarde desta terça-feira (23), quando centenas de pessoas circularam pelo local. Com as quadras sintéticas e de areia ainda fechadas em decorrência das enchentes, a alternativa são as quadras de concreto.



Das 29 quadras da Orla, apenas as quatro de concreto estão em funcionamento. Uma fita indica que os espaços de areia estão impróprios até o momento. “As quadras seguem restritas porque estamos aguardando as contratações para recuperação tanto das quadras de areia quanto das sintéticas. Aguardamos, principalmente, os fornecedores entregarem a areia”, esclarece a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELj), Ana Paula Bastos.

Além da aquisição de areia, está em andamento o processo de aquisição das borrachas para liberar as quadras, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). Serão feitos testes orgânicos para verificar a qualidade da areia nas quadras de beach tênis e futevôlei. Conforme a pasta, não é possível determinar um valor para as atividades. A recomposição do talude, no entanto, está prevista para a próxima semana.



O atraso nas obras, segundo Ana Paula Bastos, também está relacionado com as condições climáticas. “Nas quadras sintéticas, tivemos que fazer toda a lavagem e a higienização. Já as quadras de areia ficaram por muito tempo empoçadas”, complementa.



Embora o espaço tenha registrado fluxo de pessoas intenso, tanto na ciclovia quanto nas quadradas e no gramado, as marcas da enchente seguem perceptíveis. Há resíduos em diferentes pontos e as placas, que marcam o turismo da cidade, permanecem caídas. Os bares ao entorno das quadras estão fechados e com fachadas quebradas.

O espaço faz falta para a servidora pública Elcatiane Romio, que passou a adotar o esporte por conta da revitalização da orla. “Geralmente, jogava beach tênis e faço patinação, era muito bom. Foi muito triste ver tudo tomado pela água, mas agora a sensação é de pertencimento”. Ao lado da professora de inglês Clélia Teixeira, essa é a primeira vez que a servidora volta ao local depois das enchentes.