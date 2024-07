Envio de entulhos das enchentes para o aterro de Gravataí segue suspenso pelo MP-RS

Atendendo um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o aterro São Judas Tadeu, em Gravataí, não pode mais receber os resíduos até que se comprove que a área é adequada. Na tarde desta segunda-feira (22), ocorreu uma reunião entre os responsáveis pelo terreno e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) para esclarecer o destino dos entulhos das enchentes, que ainda estão em Canoas e nos bota-espera de Porto Alegre.



Em Porto Alegre, das 95 mil toneladas de resíduos recolhidos no pós-enchente, cerca de 48 mil foram levadas a Gravataí. Respeitando o pedido do MP-RS, o envio dos resíduos da Capital para o município na Região Metropolitana foi suspenso durante o final de semana. “Lamentamos a decisão, pois estávamos com um trabalho muito ágil de limpeza nos bota-espera. Alguns apontamentos já foram revisados nos últimos dias", esclarece o diretor-geral do DMLU, Carlos Hundertmarker.

O departamento aguarda a liberação do MP-RS para seguir com o envio de entulhos para Gravataí, porém, a área técnica avalia uma segunda opção caso as atividades sejam suspensas por mais tempo. Já a secretaria de Meio Ambiente de Canoas alegou que pouco material é enviado para o aterro, sendo assim, “a maior parte dos resíduos estão nos transbordos de Canoas”.



Segundo o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema) de Gravataí, Diego Moraes, a cidade não apresentou grandes impactos das enchentes de maio. Do próprio município, 12 mil toneladas foram levadas ao aterro São Judas Tadeu. “Não tivemos a necessidade de encaminhar estes resíduos para outros locais, mas o aterro atende Porto Alegre e Canoas, municípios que trazem grandes volumes de resíduos”.



O pedido de suspensão das atividades foi acolhido pela Sema na sexta-feira (19). Segundo o MP-RS, um relatório da equipe técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) indica que o espaço em Gravataí não está apto a receber os materiais destacados nas enchentes. Entre os problemas identificados, está a falta de pessoal para realização da triagem.