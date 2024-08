Fórum da Liberdade divulga datas da edição de 2025

A 38ª edição do Fórum da Liberdade será realizada nos dias 3 e 4 de abril de 2025. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que completa 40 anos em 2024 e organizada o evento em Porto Alegre."O Instituto de Estudos Empresariais há 40 anos forma lideranças que impactam na sociedade para que ela se torne cada vez mais livre. Justamente neste momento histórico, o berço do instituto, Porto Alegre, foi atingido pelas enchentes. Uma tragédia climática sem precedentes que reforçou mais ainda a importância de lideranças com valores e princípios sólidos atuando na reestruturação do Rio Grande do Sul", afirma a presidente do IEE, Paola Coser Magnani. O Fórum da Liberdade reunirá nomes relevantes da atualidade na América Latina em debates econômicos, políticos e sociais. Desde a primeira edição, o evento já reuniu mais de 80 mil participantes, 400 conferencistas, 123 palestrantes estrangeiros, 27 chefes e ministros de Estado, cinco prêmios Nobel e mais de 50 lideranças políticas nacionais e estrangeiras.