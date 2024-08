Em encontro de governadores, BRDE apresenta proposta de criação da agência de fomento para o Mato Grosso do Sul

A criação de uma agência de fomento para o Mato Grosso do Sul, que teria a participação societária do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), surge como uma alternativa para potencializar os investimentos na economia do estado. A proposta foi apresentada nesta quinta-feira (1) pelo diretor-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior, durante encontro dos governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), que está ocorrendo em Campo Grande (MS).

A reunião marcou também a posse do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, como presidente do Codesul, cargo que era ocupado no último ano pelo governador gaúcho Eduardo Leite. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) prestará consultoria para a estruturação da nova agência de fomento. "Agradeço aos colegas governadores e a toda diretoria do BRDE por essa solução inovadora que será extremamente relevante para colaborar com o desenvolvimento do MS", afirmou Riedel.



Ainda durante o encontro, o presidente do BRDE realizou uma apresentação sobre os resultados operacionais mais recentes do banco em financiamento para a região Sul. "O BRDE é um banco que ano a ano apresenta crescimento, irrigando e fomentando o desenvolvimento dos nossos Estados", frisou Ranolfo. No ano passado, o banco alcançou a marca de R$ 5,8 bilhões em novos investimentos, com 32,1% de crescimento no volume de novos financiamentos. O BRDE fechou o ano com uma carteira ativa de R$21,1 bilhões.

Ranolfo destacou, também, as medidas que o banco vem adotando para a captação internacional de recursos junto às instituições internacionais com o objetivo de apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, após os efeitos da grande enchente ocorrida no mês de maio. Conforme relatou o presidente, o BRDE já encaminhou duas cartas consultas para análise na Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), para operações de U$ 200 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de U$ 300 milhões através do Banco dos Brics (NBD).