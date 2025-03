BC comunica vazamento de dados cadastrais vinculados a chaves Pix sob guarda da QI SCD S.A.

O Banco Central informou nesta segunda-feira (17), que um "incidente de segurança" deixou dados cadastrais vinculados a 25.349 chaves Pix "potencialmente expostos." As informações estão sob guarda e responsabilidade da QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e o vazamento ocorreu por causa de falhas pontuais no sistema da instituição, segundo a autarquia.

As informações potencialmente expostas incluem"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário", informou o BC.Pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir deste incidente serão notificadas apenas por meio do aplicativo ou internet banking da sua instituição de relacionamento., destacou a autarquia."O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", disse a nota do BC.