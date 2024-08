Tom mais duro do BC mostra preocupação com inflação

Um cenário externo incerto, com o desfecho imprevisível das eleições nos Estados Unidos, e uma sinal vermelho nas expectativas de inflação para o segundo semestre levaram a um tom mais duro na manutenção dos juros no patamar atual, segundo economistas. Eles não veem, no entanto, grandes chances de os juros voltarem a subir num futuro próximo.

Em decisão unânime, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central conservou os juros básicos em 10,5% ao ano em reunião nesta semana. Esta é a segunda reunião consecutiva sem alteração no patamar dos juros.

A posição, porém, também é alvo de críticas de parte dos analistas, que avaliam que havia espaço para o corte de juros e ligam a decisão a uma pressão do mercado.

É um texto mais duro do que o anterior, que traz uma mudança na sistemática de projeção da inflação, incorporando seis trimestres à frente, avalia Lívio Ribeiro, sócio da BRCG e pesquisador associado do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia), da Fundação Getulio Vargas. "É um comunicado que, mantendo os juros a 10,5%, enxerga no primeiro trimestre de 2026 a inflação a 3,2% e enxerga essa inflação a 3,4% no final de 2025."

Ele complementa que será preciso aguardar a divulgação da ata da reunião, mas que o BC não parece referendar o mercado, que espera uma elevação de juros em setembro. "Com o que está escrito hoje e com a estrutura da comunicação oficial, tem mais risco. O Copom está mais preocupado, mas isso não significa começar a subir juros na próxima reunião."

Na visão da economista Juliana Inhasz, do Insper, a decisão do Copom é adequada e alinhada com o contexto da economia brasileira. Temos vários riscos, o fiscal é um problema sério, apesar do contingenciamento de gastos divulgado recentemente. É agora no segundo semestre que os gastos deixarão de ser feitos e precisamos entender como isso se reverte no resultado fiscal."

Inhasz não vê a Selic voltando a subir até o fim de 2024. "A provável redução da taxa americana, junto com o contingenciamento [de gastos no Brasil] reduziram a pressão. Mas o governo tem de fazer a lição de casa no fiscal."

Para o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, a manutenção do patamar de juros já era algo amplamente esperado e deve perdurar. "É um cenário em que, provavelmente, os riscos no segundo semestre, especialmente por conta de câmbio e resiliência da inflação de serviços, vão continuar mantendo a expectativa de inflação elevada, não só para 2024, mas também para 2025", diz. Segundo ele, a inflação está caminhando para ficar neste ano e no próximo ano entre 4,4% e 4,5%.

"É uma Selic que ao longo de todo o governo Lula não vai conseguir sair muito desse patamar de 10%, muito por obra do governo, por conta da questão fiscal." Ele afirma, no entanto, que o cenário também depende do patamar do câmbio, que pode afetar a expectativa da inflação para 2025 e 2026.

O economista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Pedro Paulo Zahluth Bastos concorda que a manutenção do patamar de juros era, de certo modo, esperada.

"Mas isso não quer dizer que deveria ser assim. Poderia ser diferente, em particular, se o Banco Central considerasse que já ficou claro que o Federal Reserve (banco central dos EUA) não iria reduzir juros."

Também nesta quarta-feira, o Fed (Federal Reserve, banco central americano) anunciou que decidiu manter os juros básicos dos Estados Unidos na faixa entre 5,25% a 5,50%.

Na avaliação de Bastos, a política fiscal está tendo resultados muito melhores do que aquilo que o mercado imaginava no início do ano e isso deveria provocar um ajuste de expectativas no sentido da redução da taxa de juros.