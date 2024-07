30ª Fenadoce inicia nesta quarta com cenário de otimismo

30ª Feira Nacional do Doce (Fenadoce) inicia nesta quarta-feira (17) em Pelotas, Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL), Daniel Centeno, membro da comissão organizadora do evento, que terá a participação de 250 expositores, 20 a menos do que em 2023. “Trata-se de uma edição histórica e por sabermos a importância e o impacto que a feira tem para toda a região e o Rio Grande do Sul”, destaca. (Fenadoce)com um cenário de otimismo, conforme o conselheiro gestor da(CDL), Daniel Centeno, membro da comissão organizadora do evento, que terá a participação dea menos do que em 2023. “Trata-se de uma edição histórica e por sabermos a importância e o impacto que a feira tem para toda a região e o Rio Grande do Sul”, destaca.

originalmente ocorreria de 29 de maio a 16 de junho



Centeno salienta que diante da calamidade climática que o Estado passou, o evento de 2024 representa a união de muitos esforços da comunidade e dos empreendedores. A Fenadoce, segundo o conselheiro, é importante para movimentar a economia da região, principalmente, neste momento. A mostra, que, foi adiada em função das enchentes no Estado, que afetaram severamente também a Região Sul.Centeno salienta que diante da calamidade climática que o Estado passou, o evento de 2024 representa ada comunidade e dos empreendedores. A Fenadoce, segundo o conselheiro, é importante parada região, principalmente, neste momento.

Apesar de a cidade também ter sofrido com as enchentes, a feira não terá problema com a infraestrutura local. O evento vai até o dia 4 de agosto, com inúmeras atividades. Centeno, porém, não projeta números de faturamento para a Fenadoce deste ano. Ele explica que a CDL Pelotas também não tem um valor monetário dos prejuízos sofridos pelo comércio local decorrente da tragédia climática de maio.



Nesta edição, um dos principais destaques será o espaço Memorial Fenadoce, onde os visitantes poderão conhecer a história do evento e até mesmo deixar uma mensagem especial para o futuro do evento. A programação ainda contará com o Festival de Gastronomia e Feira da Agricultura Familiar. Centeno falou das expectativas da feira em entrevista ao Jornal do Comércio.



JC – Qual é o cenário da Fenadoce neste ano?



Daniel Centeno – Este é um ano histórico por se completar 30 edições, e para nós o cenário é este: de muita união, homenagens e vontade de fazer sempre mais. É mais um ano em que vamos superar desafios e mostrar a força da Zona Sul e da tradição doceira. Confiamos muito no sucesso da feira, pois é assim há 30 anos e seguimos renovando o compromisso com o desenvolvimento local.



JC – Quais são as iniciativas do CDL Pelotas para atender o setor local?



Centeno – A CDL Pelotas está sempre buscando se colocar ao lado dos empresários. Uma das iniciativas que criamos ainda durante a pandemia e reforçamos neste ano é a CDL Pelotas Conecta, que disponibiliza um canal online para divulgar os associados, além da campanha #PelotasEuComproAqui, que incentiva a população a consumir nas empresas locais. Além disso, estivemos durante todo o tempo prestando esclarecimentos e divulgando as principais ações do Sebrae, como consultorias, além de anúncios financeiros dos governos para que os empresários tivessem acesso ao maior número de informações.



JC – Quais são os números da 30ª Fenadoce?



Centeno – Neste ano, temos 250 expositores, 27 estandes na Praça de Alimentação, 42 de doces e 70 na Feira da Agricultura Familiar. No ano passado, foram 270 expositores, 26 estandes na Praça de Alimentação, 42 de doces e 69 na Feira da Agricultura Familiar. Além de espaços que agora têm mais estandes, na área de expositores tivemos alguns que ampliaram os seus estandes, por isso agora também ocupam mais um.



JC – A Fenadoce mantém o seu formato neste ano?



Centeno – Após a mudança devido à enchente, segue a mesma duração, iniciando nesta quarta-feira, 17 de julho, e seguindo até o dia 4 de agosto. O desempenho da feira não será afetado.



JC – Qual é a análise da CDL Pelotas em relação ao evento e a projeção de público?



Centeno – A Fenadoce impacta diretamente nos setores de turismo, gastronomia, cultura, entre outros. Para as doceiras, por exemplo, esse é o período com a principal venda do ano. No turismo, anualmente se registra lotação máxima nos hotéis. É claro que isso se reverte também para os comércios e empresas que prestam todo tipo de serviço na cidade, por exemplo. Quem vem de outros lugares também aproveita para conhecer a Costa Doce, ou seja, expandimos esse impacto positivo para toda a região. Quando uma feira dessas não se realiza, todos perdemos. Trabalhamos sempre com uma projeção que vai além dos números. A nossa expectativa é de um evento com muita emoção, que recorde toda a trajetória da feira e a sua importância para a região e o Estado. Dentro disso, temos uma expectativa muito positiva para este ano.



JC – Qual é a expectativa em relação ao evento?



Centeno – Esperamos que as pessoas se emocionem, revivendo memórias bonitas, que possam conhecer ainda mais sobre a trajetória desse grande evento e que abracem mais uma edição histórica.