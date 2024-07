30ª Fenadoce começa nesta quarta-feira em Pelotas

A 30ª Feira Nacional do Doce, a Fenadoce, em Pelotas, no Sul do Estado, inicia na quarta-feira (17), a partir das 14h, no Centro de Eventos do munícipio. O encontro ocorre até o dia 04 de agosto, para a alegria dos amantes da confeitaria. Nesta edição, a temática "É tempo de reconstruir… É tempo de criar novas doces memórias e histórias!" intenciona fazer o resgate histórico da feira e contribuir para a retomada econômica do Rio Grande do Sul, após a catástrofe climática de maio. A abertura oficial do evento acontece no dia 19, a partir das 19h30min, e contará com a participação de representantes do poder público, entre elas o governador do Estado, Eduardo Leite, natural de Pelotas, e a prefeita da cidade, Paula Mascarenhas.

Devido à situação do Estado, o festejo, que inicialmente estava programado para acontecer de 29 de maio a 16 de junho, foi adiado para julho. "Esse ano, com tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, realizar a feira será uma vitória. Ela irá contribuir para a reconstrução do Estado", comenta o conselheiro gestor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas e membro da Comissão Organizadora da 30ª Fenadoce, Daniel Centeno.

Neste ano, a expectativa dos organizadores é receber um público de 314 mil pessoas, e comercializar 1,8 milhão de doces durante os 18 dias do festejo. Além dos gaúchos, o evento contará com participação de visitantes de outras regiões, como Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, e países como Uruguai e Argentina.

O festejo fomenta a cadeia econômica da cidade e da região Sul do Estado, segundo Daniel Centeno. "Do hotel ao restaurante, do museu às lojas, todos são impactados com a alta movimentação", analisa.

Junto a isso, a Fenadoce gera cerca de 1,5 mil empregos diretos e 2 mil indiretos.

"De todos as guloseimas, o quindim é o um dos queridinhos dos visitantes. O diferencial do doce de Pelotas é que ele concentra menos açúcar, os produtos são naturais. E, os tradicionais são à base de ovos" comenta.

O evento conta ainda com o 470 expositores dos setores do vestuário, imobiliário e automobilístico. A a agricultura familiar também terá destaque, com 73 produtores de iguarias coloniais de 39 municípios do Estado.

A Fenadoce também contará com 800 atrações culturais. A organização optou por prestigiar os artistas do município e do Estado. Entre eles, dois nomes da música tradicionalista gaúcha, Joca Martins, que é pelotense, e Luiz Marenco. Também o humorista Paulinho Mixaria, que conta mais de 30 anos de carreira.

Para a edição de 2024, o evento também visa realizar o resgate histórico das 30 edições. "Haverá um corredor dedicado a apresentar a linha do tempo da Fenadoce, que foi inaugurada, em 1986. E foram selecionadas para serem divulgadas cerca de 30 histórias de pessoas que contribuíram com a feira ao longo das edições ", conta.

A Fenadoce estará aberta de segunda a sexta, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. O valor dos ingressos é R$ 17,00, de segunda a quarta, e R$ 19,00, de quinta a domingo (com direito a um doce). O estacionamento será no valor de R$ 15,00.