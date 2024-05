Fenadoce, que aconteceria no dia 29, anuncia adiamento

A tradicional feira de doces de Pelotas anunciou adiamento da 30ª edição do evento, que aconteceria de 29 de maior a 16 de junho. O anúncio foi feito por meio de nota na noite desta segunda-feira (6).

De acordo com o informe, a decisão foi tomada para priorizar a segurança da população gaúcha frente ao cenário das enchentes em diversos pontos do Estado. A data ainda será remarcada.

Confira a nota na íntegra:

Devido ao estado de calamidade pública no território do Estado do Rio Grande do Sul, afetado pelos eventos climáticos como chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais, a Comissão Organizadora da Fenadoce anunciou nesta segunda-feira, 06, o adiamento da feira, que aconteceria de 29 de maio a 16 de junho, com nova data a ser marcada.





Essa decisão é uma resposta ao cenário crítico atual, considerando que a prioridade é para que a população gaúcha esteja em segurança. A Fenadoce se solidariza com todas as vítimas e seguirá acompanhando as atualizações dos órgãos oficiais e reunindo esforços para superação deste momento difícil.