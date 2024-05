Festival TURÁ é adiado em Porto Alegre e ainda não tem nova data definida

O festival que celebra a música brasileira pelo país, Turá, adiou a edição que aconteceria em Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, nos dias 25 e 26 de maio. O motivo do adiamento são as enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul. A nova data ainda não foi anunciada, mas os ingressos que já foram adquiridos pelo público seguirão válidos. Confira o comunicado na íntegra:Estamos acompanhando de perto a triste e inédita tragédia que impacta o Rio Grande do Sul e mobilizados em ajudar aqueles que mais precisam. Parte das nossas equipes e do nosso público não só é testemunha da catástrofe como também vítima das enchentes que atingem o estado, e entendemos que esse não é o momento de realizar o festival Turá, que estava previsto para os dias 25 e 26 de maio, em Porto Alegre. A prioridade, neste momento, é nos unirmos para ampliar as possibilidades de atendimento às famílias atingidas. O Turá está doando o equivalente a 4 toneladas de mantimentos ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, nosso parceiro no ingresso solidário, e todos os recursos serão destinados à população atingida pelos estragos das chuvas. Agora, seguimos estruturando as nossas iniciativas com a missão de misturar para ajudar.Nos comprometemos a anunciar, assim que possível, uma nova data para o nosso reencontro. Todos os ingressos já adquiridos para o festival seguirão válidos, sem necessidade de troca. Em caso de dúvidas, acesse ticketsforfun.com.br/contato. Equipe do Festival Turá Porto Alegre, T4F e Maia Entretenimento