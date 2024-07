ParkShopping avalia incremento de vendas 'importantíssimo' na parceria com Fraport

retorno das operações de embarque e desembarque ao Salgado Filho parceria com a Fraport. Depois de o aeroporto ter ficado alagado, em maio, o empreendimento passou a funcionar como terminal até o último domingo (14). Na primeira semana de, em Porto Alegre, o superintendente do ParkShopping Canoas, Luís Vilarinho, faz um balanço da. Depois de o aeroporto ter ficado alagado, em maio, o empreendimento passou a funcionar como terminal até o último domingo (14).

Neste período, o shopping começou a abrir às 6h da manhã, em vez das 10h. Cafeterias e demais espaços gastronômicos acabaram tendo uma demanda acima do normal.

LEIA TAMBÉM: Aeroporto Salgado Filho retoma voos de forma parcial a partir de outubro

“Para os empreendedores, o incremento nas vendas é importantíssimo neste período, quando muitos deles foram particularmente atingidos pelas enchentes”, afirma Vilarinho.

O superintendente, porém, acredita que os resultados positivos foram além da implementação do serviço aéreo. Passageiros faziam o check-in no ParkShopping e ali pegavam o ônibus que os levava à Base Aérea de Canoas.

“Durante a operação, tivemos um incremento de público de diferentes regiões do Estado e do País. No entanto, avaliamos que esse resultado não está atrelado apenas à operação do aeroporto e, sim, atende a uma demanda reprimida da sociedade por consumo de mercadorias, serviços e lazer oferecidos no shopping”, expõe.

Vilarinho fala, ainda, que, apesar do período triste, ficou satisfeito em contribuir com a retomada e apoiar na operação do aeroporto. “É um reforço da nossa responsabilidade com a comunidade na qual estamos inseridos e na sua reconstrução após esta tragédia.”

Segundo o executivo, o período deixa como lição a relevância da cooperação. “A união entre órgãos públicos e iniciativa privada, com a grande força da sociedade, foi essencial no pior momento e é o que tornará possível a reconstrução do Estado”, sustenta.

Para ele, a operação do aeroporto ajudou a manter a economia local ativa e, juntamente com outras iniciativas do shopping, trouxe elevação no fluxo de pessoas. Para compensar a ausência desse incremento de fluxo, agora Vilarinho garante que o ParkShopping seguirá com ações que ofereçam conforto aos clientes, com opções de serviço, atividades culturais e de lazer.