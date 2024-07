Aeroporto Salgado Filho retoma voos de forma parcial a partir de outubro

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será parcialmente reaberto para pousos e decolagens em outubro e estará em pleno funcionamento até dezembro. O prazo foi confirmado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silva Costa Filho, nesta terça-feira (16) durante uma reunião com a Fraport Brasil - empresa que administra o aeroporto.



Em outubro, serão 50 voos diários, o que corresponde a 350 voos semanais - até retomar as atividades em pleno em dezembro. "Esta será a primeira etapa da reabertura aeroporto e até dezembro o Aeroporto Salgado Filho estará 100% operando como estava antes da enchente, que ocorreu, infelizmente, no Rio Grande do Sul", reforçou o ministro, em coletiva de imprensa após reunião com a concessionária do aeroporto. Durante o período de funcionamento parcial, os voos ocorrerão entre 10h e 22h.

A proposta de retomada foi apresentada pela Fraport após a finalização de análise de danos da pista, que ficou submersa durante semanas em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre maio e junho deste ano. Dos 3,2 mil metros de pista, 75% ficaram submersos.



A liberação, em outubro, será de 1,7 mil metros, correspondente a pouco mais de 50% da pista. A estratégia atende a demanda por reparos ainda não detalhados. Após a finalização na primeira metade, o trabalho será executado nos outros 50%. Até outubro, os voos seguem operando em outros aeroportos do estado e o Ministério de Portos e Aeroportos trabalha para aumentar o número de voos.



Segundo o ministro, a Fraport solicitou a possibilidade de um reequilíbrio dos prazos para discussão ser realizada de forma conjunta entre os responsáveis. O reequilíbrio, no entanto, precisa ser validado pela Advocacia-Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União. A validação deve ocorrer na próxima segunda-feira (22). Na coletiva realizada em Brasília, Costa Filho ressaltou ainda que a Fraport está trabalhando junto às seguradoras para dar seguimento aos seguros.



"Foi solicitado pela Fraport, o valor de R$ 700 milhões. Uma parte já está consolidada pelas seguradoras e outra parte a formatação ainda é discutida juridicamente. O governo vai discutir a possibilidade do reequilíbrio", explicou o ministro.