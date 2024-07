GM fará anúncio de investimentos em Gravataí na próxima semana

Como parte das ações da primeira fase do novo ciclo de investimentos no Brasil, a montadora General Motors (GM) irá fazer anúncios em Gravataí, no Rio Grande do Sul, na próxima quinta-feira (11), às 9h. Estarão presentes o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, o vice-presidente da empresa, Fabio Rua e o governador do Estado, Eduardo Leite (PDSB).

R$ 7 bilhões no Brasil até 2028 No início deste ano, a GM afirmou que estão previstos investimentos na ordem de, mas, até o momento, não ficou especificado quanto do montante seria destinado à Gravataí. A expectativa é que o anúncio da próxima semana revele algo nesse sentido.

se reuniu em fevereiro com a alta cúpula da montadora O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), Valcir Ascari,, incluindo o presidente da GM para a América Latina, Santiago Chamorro, no Centro Tecnológico da GM, em São Caetano do Sul, em São Paulo, para discutir a situação da fábrica na cidade gaúcha e afirmou à reportagem, na época, que investimentos viriam para o Estado. "Estamos com uma boa expectativa. A gente não imaginava investimento no Brasil sem passar por Gravataí e agora, com a reunião, sabemos que terá investimento, sim", confirmou Ascari na ocasião. A reportagem contatou a GM e o governo do Estado, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

O objetivo dos investimentos da multinacional será adequar as fábricas instaladas no País para a produção de novos veículos, incluindo automóveis híbridos flex - capazes de rodar com eletricidade, etanol e gasolina. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) por Shilpan Amin, presidente da General Motors International.

Em 2023, a GM atingiu a marca histórica de 4,5 milhões de carros produzidos em Gravataí. Além da fábrica da GM, o complexo em Gravataí conta ainda com outras 13 sistemistas que formam ainda hoje a unidade mais moderna da montadora no mundo, com cerca de cinco mil trabalhadores diretamente beneficiados, e até quatro vezes este volume em empregos indiretos.