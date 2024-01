GM anuncia investimento de R$ 7 bilhões no Brasil, mas não detalha aporte em Gravataí

A GM vai investir R$ 7 bilhões no Brasil até 2028. O objetivo será adequar as fábricas instaladas no País para a produção de novos veículos, incluindo automóveis híbridos flex - capazes de rodar com eletricidade, etanol e gasolina. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por Shilpan Amin, presidente da General Motors International.

"Criamos um portfólio de carros para atender os clientes enquanto eles se adaptam (ao futuro da mobilidade elétrica)", disse Amin. O executivo afirmou ainda que a GM tem orgulho de sua atuação no Brasil, destacando que nunca fechou uma fábrica no País. "O Brasil é estratégico para o plano global de expansão de negócios da GM. Além de ser um polo exportador de veículos para a América do Sul, conta com um amplo centro de desenvolvimento de engenharia."

A montadora, porém, não confirmou o valor do aporte que será direcionado para a planta de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Questionada pela reportagem sobre quanto seria investido em Gravataí, a assessoria de comunicação da GM afirmou que as informações disponíveis dizem respeito somente ao montante total de investimento no País e que não serão divulgados, no momento, os valores de cada complexo industrial.

Em 2017, quando houve outro ciclo de investimentos da General Motors no Brasil, o complexo de Gravataí recebeu um aporte de R$ 1,4 bilhão. O investimento foi feito para introduzir novo modelo do carro Onix. Desta vez, o objetivo, de acordo com a empresa será adequar as fábricas instaladas no País para a produção de novos veículos, incluindo híbridos flex - capazes de rodar com eletricidade, etanol e gasolina.

Em 2023, a GM atingiu a marca histórica de 4,5 milhões de carros produzidos em Gravataí. Além da fábrica da GM, o complexo em Gravataí conta ainda com outras 13 sistemistas que formam ainda hoje a unidade mais moderna da montadora no mundo, com cerca de cinco mil trabalhadores diretamente beneficiados. A montadora americana é a primeira a anunciar investimentos no Brasil após a publicação do programa Mobilidade Verde, que estabelece regras de eficiência energética.

Pela manhã, o executivo se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Executivos da GM disseram que o encontro foi positivo, e que a empresa vai contribuir com o programa de reindustrialização do País.

A fabricante completa 99 anos de atuação no Brasil na sexta-feira (26). Ao falar sobre a efeméride, Santiago Chamorro, presidente da GM na América do Sul, lembrou modelos que fizeram parte da história da marca Chevrolet no Brasil, como Opala, Monza, Kadett e Corsa. Esses veículos tinham projetos originados na alemã Opel, que hoje pertence ao grupo Stellantis. A empresa produz ainda modelos das marcas Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën e RAM.

Na próxima semana, a Volkswagen vai revelar seu próximo ciclo de aportes no País. Em seguida será a vez do grupo Stellantis.