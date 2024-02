Gravataí terá investimentos da GM, afirma sindicato após reunião

A General Motors (GM) irá investir na fábrica de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mas ainda não se sabe, oficialmente, o valor investido nem a data prevista. A informação é do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), Valcir Ascari, que se reuniu, nesta quinta-feira (1º), com a alta cúpula da montadora, incluindo o presidente da GM para a América Latina, Santiago Chamorro, no Centro Tecnológico da GM, em São Caetano do Sul, em São Paulo.

a reunião foi boa e parte dos R$ 7 bilhões anunciados pela GM no Brasil A GM também não confirmou essas informações na planta gaúcha, mas a reportagem apurou que esses investimentos devem começar em 2025. De acordo com ele,serão destinados ao Rio Grande do Sul. "Estamos com uma boa expectativa. A gente não imaginava investimento no Brasil sem passar por Gravataí e agora, com a reunião, sabemos que terá investimento, sim", confirmou Ascari. Apesar disso, ainda não há um detalhamento de quanto nem em qual produto será investido os valores da empresa., mas a reportagem apurou que esses investimentos devem começar em 2025.

O presidente do sindicato afirmou que a reunião foi importante para espantar qualquer dúvida sobre a permanência da GM no Brasil, algo que o setor temia depois da pandemia de Covid-19. "O presidente falou que não existe essa possibilidade de sair do País. A GM está fazendo 100 anos no Brasil e vai investir em tecnologia", disse. Apesar disso, sobre carros elétricos, Ascari falou que, durante a reunião, ficou claro que a montadora pensa em investir, mas que irá importar, porque ainda não há estruturas para fabricação nacional.

Na reunião estiveram presentes, além do presidente da GM para a América do Sul, Santiago Chamorro, o vice-presidente de Manufatura, Luís Mesa, o Diretor Executivo de Finanças, Roberto Martins, o Diretor Executivo de Vendas, Rafael Santos, o Diretor Executivo de Recurso Humanos, Christian Cetera, e o Diretor Executivo da planta de Gravataí, Marcel Querotti. A reportagem procurou a assessoria da GM, mas a empresa afirma que, no momento, as únicas informações oficialmente disponíveis são as que dizem respeito ao anúncio geral de investimentos.