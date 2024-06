Convênio cria cursos de Educação Ambiental Corporativa na Unisinos

Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) assinou, nesta sexta-feira, com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), por intermédio de sua Escola de Direito, um convênio para a criação de cursos de Educação Ambiental Corporativa qualificar o setor empresarial para tratar de temas relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas. (Ilades) assinou, nesta sexta-feira, com a(Unisinos), por intermédio de sua Escola de Direito, umpara a criação dee de um pós-graduação. A iniciativa tem como metapara tratar de temas relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

abertura do evento Diálogos Sustentáveis O termo foi assinado na, realizado pela manhã no campus de Porto Alegre da Unisinos. O Ilades foi representada pelo seu presidente, o advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior. O reitor da Unisinos, padre Sérgio Eduardo Mariucci, assinou o acordo por parte da universidade.

Nos próximos dias, haverá uma reunião entre dirigentes do Ilades e o professor Miguel Tedesco Wedy, do programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos (Mestrado e Doutorado) e decano da Escola de Direito da universidade, além da professora Josiane Brietzke Porto, da gerência de Lato Sensu e Cursos de Curta Duração para tratar dos detalhes e cronograma das atividades.

"O curso de extensão terá 15 horas/aula e o pós-graduação tem um desenho básico 360 horas e que é um latu sensu em Direito e Governança Sustentável", detalha do presidente do Ilades, sobre o projeto de Educação Ambiental Corporativa.

O reitor da Unisinos destacou a importância de a questão ambiental ser tratada de forma responsável e com base em dados e evidências, como faz o meio acadêmico. Mariucci ainda comentou os desafios econômicos e sociais vividos pela sociedade após as enchentes e defendeu o conceito de justiça ambiental.

Marcino classificou o protocolo com a Unisinos como "guarda-chava", já que além da Educação Ambiental Corporativa, deve ter desdobramentos em eventos e fóruns, como o 5º Fórum de Mudanças Climáticas da descarbonização da economia - o Diálogo da Bioeconomia, que será realizado em agosto. "O Ilades vai trabalhar programas de extensão, capacitação e qualificação para o setor corporativo", projeta.



O conteúdo programático é do Ilades, com a participação de professores e especialistas associados ao instituto, com conhecimentos e experiência prática. O dirigente do Ilades detalha que, como os professores atuam em empresas e entidades, serão capazes de promover um movimento nas organizações públicas e privadas. "São profissionais capazes de levar conhecimento sobre tecnologia e de modelos adequados de cidades e de controle de resíduos e de gases de efeito estufa, inventário e mercado de carbono”, enumera.



Para o professor Wedy, a parceria com o Ilades pode representar um grande salto para o Rio Grande do Sul para o aprimoramento da questão ambiental e para o desenvolvimento socioambiental e econômico. Segundo ele, a questão econômica não está dissociada do aspecto socioambiental. "O convênio busca integrar universidades, empresas, a sociedade civil e instituições públicas. É deste modo que podemos erguer o Rio Grande do Sul", salienta.

Homenagem

A edição desta sexta-feira do evento Diálogos Sustentáveis teve ainda uma homenagem a três jornalistas: Telmo Flor, editor-chefe do Correio do Povo; Juliana Bublitz, colunista de Zero Hora; e Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio, receberam a distinção Líderes Sustentáveis, simbolizada na escultura João de Barro, obra da artista plástica Glória Corbetta.