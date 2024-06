Jornalistas de Porto Alegre recebem homenagem por trabalho voltado ao meio ambiente

Três jornalistas que atuam em diários de Porto Alegre foram homenageados, nesta sexta-feira (21), com o troféu Líder Sustentável. O reconhecimento por trabalhos voltados ao meio ambiente ocorreu na abertura do evento Diálogos Sustentáveis, promovido pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) , nesta sexta-feira (21), com o troféu Líder Sustentável. O reconhecimento por trabalhos voltados ao meio ambiente ocorreu na abertura dono campus de Porto Alegre da Unisinos.

distinção foi simbolizada na escultura João de Barro, obra da artista plástica Glória Coberetta ao editor-chefe do Correio do Povo, Telmo Flor; à colunista de Zero Hora, Juliana Bublitz; e ao editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling. , e foi entregue pelo presidente do Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Junior,

Marcino destacou a qualidade das informações divulgadas pelos três profissionais que receberam a homenagem, realizada há 13 anos pelo Ilades, com o objetivo de destacar pessoas que contribuem para a causa ambiental. O presidente do instituto explica que a escolha do João de Barro para ser retratado na escultura se deu pela resistência desta ave, que "sempre reconstrói sua casa quando ela é destruída", fazendo um paralelo com a situação atual no Rio Grande do Sul.

Juliana Bublitz também citou a tragédia ambiental em seu discurso de agradecimento, destacando a importância do papel da imprensa, de contribuir com informações confiáveis e checadas.

José Lutzenberger Augusto Carneiro Magda Renner Agapan (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural) Guilherme Kolling lembrou a atuação dos pioneiros da ecologia no Rio Grande do Sul, citando Henrique Luis Roessler, Padre Balduíno Rambo, bem como lideranças que despontaram nos anos 1970, casos de, Hilda Zimmermann,, Giselda Castro e Flavio Lewgoy. "A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ocorreu em 1972. E em 1971, Lutzenberger já liderava a criação da. Há 50 anos alertavam para a importância da preservação do meio ambiente aqui no Estado, mas, em alguns casos, eram considerados 'catastrofistas'. O tempo mostrou a relevância do cuidado ambiental, tema que agora está unindo o Rio Grande do Sul, que tem ainda mais responsabilidade por ter aqui pioneiros da ecologia", afirmou o editor-chefe do JC.

Telmo Flor relacionou a difusão das ideias dos ambientalistas com os meios de comunicação, lembrando que Roessler divulgou suas ideias de cuidados com a natureza em colunas no Correio do Povo, espaço também utilizado anos depois por José Lutzenberger.